El Mallorca Chamber Music Festival rendirá un homenaje a Ramon Llull por el 710º aniversario de su muerte

Programa del Mallorca Chamber Music Festival 2026. - CAIB

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura ha presentado este lunes un concierto de homenaje a la figura de Ramon Llull con motivo del 710º aniversario de su muerte, dentro del marco del Mallorca Chamber Music Festival, y que tendrá lugar este domingo a las 19.30 horas en Ca n'Oleo.

Según ha asegurado en una rueda de prensa el director general de Cultura, Llorenç Perelló, el concierto, que será interpretado por músicos jóvenes emergentes, recorrerá la vida y el pensamiento de Ramon Llull a través de la música clásica de cámara.

Participarán pequeñas formaciones, con dos violas, y otras más numerosas, como el cuarteto con piano, combinadas con fragmentos de lecturas de su obra interpretadas por Carme Bennàssar.

El programa se inspira en el 'Llibre d'amic e amat' y propone un recorrido musical y poético e invita a los espectadores a disfrutar a través de lagunas ideas del universo y vida de Llull, como la investigación interior, la contemplación y la permanencia en la pregunta.

El músico y fundador del festival, Joan López de Soria, ha destacado que "el principal reto era encontrar una manera coherente de hacer dialogar su universo con la música de cámara" y ha añadido que se ha establecido un paralelismo entre las diferentes etapas de su vida y pensamiento y el significado de obras del repertorio musical.