Mallorca declara BIC el conjunto de Monti-Sion y aprueba dos nuevas subvenciones culturales por 110.000 euros. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de monumento, del conjunto del colegio, el convento, el claustro y la iglesia de Monti-Sion de Palma.

También en materia cultural, se ha dado el visto bueno a la concesión de dos subvenciones nominativas de 70.000 euros a la Fundación Santuario de Lluc y de 40.000 euros a la Fundación Cultural Coll Bardolet, según ha informado la institución en nota de prensa.

La vicepresidenta primera y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que estos acuerdos reflejan la doble apuesta del Consell, concretada en "la protección del legado histórico y el apoyo a los creadores e instituciones que mantienen viva la cultura en Mallorca".

La declaración como BIC incluye el colegio, el convento, el claustro y la iglesia, así como los bienes muebles vinculados, que pasan también a tener esta protección.

El conjunto, situado en el centro histórico de Palma, es un referente del patrimonio jesuita y uno de los conjuntos educativos y religiosos más relevantes de la isla.

Su protección garantiza la conservación y preservación de un espacio que ha sido durante siglos un centro de formación, y que conserva elementos arquitectónicos y artísticos de gran valor.

SUBVENCIONES NOMINATIVAS

En cuanto a la subvención nominativa de 70.000 euros a favor de la Fundación Santuario de Lluc, este año, como novedad, se incluye el mantenimiento de la Escolanía y se consolida la digitalización del archivo y la biblioteca del Santuario que ya se ha puesto en marcha en este 2025.

Esta ayuda supone la consolidación del incremento de la subvención, que se duplicó hace un año con el objetivo de reforzar el vínculo entre el Consell de Mallorca y el Santuario, uno de los espacios más emblemáticos de la isla.

Como novedad, este año se incluye de manera específica el apoyo a la Escolanía de Lluc, símbolo de la tradición musical y cultural mallorquina.

La subvención permitirá, entre otras actuaciones, garantizar la continuidad de las actividades musicales de la Escolanía, que incluyen conciertos, intercambios culturales y programas educativos.

Por otra parte, el pleno también ha aprobado la concesión de una subvención de 40.000 euros a la Fundación Cultural Coll Bardolet, con sede en Valldemossa, para apoyar el programa de actividades del 20 aniversario de su creación.

El proyecto incluye una exposición conmemorativa inaugurada recientemente, 'Coll Bardolet, viajero desconocido', además de conciertos, espectáculos, talleres y visitas guiadas para dar a conocer la obra y el espíritu del pintor Josep Coll Bardolet, una figura clave del arte mallorquín del siglo XX.