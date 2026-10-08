Mallorca descarta modificar el PIAT pero tratará de reducir el techo de plazas turísticas con un estudio de carga

Archivo - Dos personas asomadas al balcón de un hotel durante una manifestación contra la masificación turística, a 8 de agosto de 2026, en Sóller, Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca confía en reducir el techo de plazas turísticas antes de la legislatura, aunque lo intentará hacer a través de un estudio de carga y no de la modificación del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT).

Así lo ha manifestado en el pleno de este jueves el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, al ser preguntado por el socialista Jaume Mateu acerca de los proyectos pendientes de aprobación en materia turística y territorial.

En concreto, Mateu ha querido saber el motivo por el cual la modificación del PIAT, el plan de aparcamientos disuasivos y el nuevo Plan Territorial de Mallorca han comenzado su tramitación pero no han avanzado hasta el final.

Ginard ha dicho que le consta que algunos de los trabajos mencionados "se encuentran en fase de tramitación ambiental", aunque se ha centrado en el plan turístico, al ser el único de su competencia.

"Es verdad que en 2024 se hizo el anuncio y se inició la tramitación, pero tras las consultas técnicas, sobre todo por la parte ambiental, esta modificación se podría alargar hasta cinco años", ha señalado.

Dado que su objetivo es "la reducción efectiva del techo de plazas" marcado en el actual PIAT y "a raíz de esta dificultad y del tiempo de la tramitación", ha explicado, la idea es "acelerar la reducción de las plazas mediante un estudio de carga".

"En eso estamos trabajando, lo estamos ultimando y nos gustaría poderlo aprobar antes de que acabe el mandato. Es verdad que el PIAT necesita modificación, pero si no estamos dando plazas nuevas no aumentamos el techo y lo podemos bajar, que es el objetivo", ha zanjado Ginard.