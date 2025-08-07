Mallorca destina más de 2,8 millones de euros al mantenimiento del paisaje cultural de la Serra de Tramuntana. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, a través de las convocatorias de subvenciones del Consorcio Serra de Tramuntana, destinará 2,82 millones de euros a la recuperación de elementos del patrimonio etnológico y arquitectónico, a la conservación del paisaje cultural y al fomento y mantenimiento de la actividad agraria y marítima.

La convocatoria de subvenciones destinada a particulares --propietarios de fincas y explotaciones agrarias situadas dentro de la delimitación de la Serra de Tramuntana Patrimonio mundial-- está dotada con 2,15 millones de euros, una cifra que supone un incremento del 51 por ciento respecto de la inversión final del año anterior, que fue de 1,42 millones de euros.

El objetivo de esta subvención es ayudar económicamente a mantener los elementos del patrimonio etnológico situados en suelo rústico, como pueden ser las paredes de piedra seca, los márgenes, los qanats, los aljibes y otros elementos que conforman el pilar de la declaración de la Serra de Tramuntana como patrimonio mundial.

En la convocatoria de este año, se actualizan los precios a pagar por estas tareas. Así, por ejemplo, el precio de reparar una pared seca se incrementa de los 83 en los 109,02 euros/m2.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha señalado que la Serra de Tramuntana es una "apuesta firme" de esta legislatura para el Consell de Mallorca. "Lo demostramos aumentando la aportación económica de las subvenciones que destinamos, todo para proteger uno de los mayores tesoros de nuestra isla", ha afirmado.

Otra novedad de este año hace referencia al periodo de ejecución de las actuaciones, que se alarga hasta el 28 de febrero de 2026 y la fecha de justificación se amplía hasta el 31 de marzo de 2026.

AYUDAS PARA INCENTIVAR LA ACTIVIDAD AGRARIA

La convocatoria destinada a las cooperativas, cofradías, consejos reguladores y asociaciones de productores agroecológicos que trabajen dentro de la delimitación oficial de la Serra de Tramuntana Patrimonio mundial también incrementa su partida presupuestaria, en este caso un 12,5 por ciento respecto del año anterior, y pasa así de 600.000 a 675.000 euros.

Las actuaciones subvencionables son los gastos relacionados con el mantenimiento de la actividad agrícola, ganadera, forestal o marítima que beneficien la conservación de los valores de la declaración de la Serra de Tramuntana como un lugar de una riqueza universal excepcional.

El objetivo de esta convocatoria es incentivar la producción para evitar el abandono de tierras, hecho que repercutiría negativamente en el paisaje cultural. Las actividades subvencionables se tendrán que haber llevado a término el año 2025, y la fecha límite para presentar la memoria justificativa es el 30 de enero de 2026.

El aumento de presupuesto está destinado exclusivamente a gastos de carácter permanente y de inversión, como son, por ejemplo, la compra de maquinaria o restauración de elementos etnológicos o la promoción y venta de productos agrarios o pesqueros.

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto desde 8 de agosto hasta el lunes 8 de septiembre, incluido. Las ayudas, tanto a particulares como a cooperativas, se concederán por orden de entrada, hasta agotarse el crédito. Todo el trámite está disponible en la Sede electrónica del Consorcio Serra de Tramuntana.