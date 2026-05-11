Mallorca y Eivissa acogen talleres, conferencias y actividades por la Semana de las Familias

El Govern organiza una serie de actos del 11 al 16 de mayo en Mallorca y Eivissa por la Semana de las Familias. - CAIB

PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha programado talleres, conferencias y actividades con motivo de la Semana de las Familias, que se celebrará entre este lunes y el próximo sábado, en Mallorca y Eivissa.

Según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado, los actos han comenzado este lunes con la jornada técnica 'La atención a las familias centrada en soluciones. Más allá del problema'.

Ha consistido en un coloquio en el que se ha tratado la respuesta que se da a las familias desde los equipos especializados y los servicios sociales.

En él han participado la vicepresidenta de la Escuela Canaria de Terapia y Práctica Centrada en Soluciones, Alba García, y el experto en psicología general sanitaria Toni Medina. También se ha celebrado un taller en el que se han realizado diferentes dinámicas sobre terapia breve.

El siguiente evento, que tendrá lugar el jueves (18.30 horas), será la conferencia 'Cómo conectar con la adolescencia sin morir en el intento', impartida por Diana Al Azem en el Caixaforum de Palma.

El viernes (17.00 horas) está programado el cuentacuentos 'El tesoro del pequeño pirata' en los jardines de La Misericordia, en Palma.

El mismo día, en el paseo s'Alamera de Santa Eulalia (Eivissa), tendrá lugar 'Mayores en la calle', una actividad organizada por la residencia Can Blai en la que participarán sus usuarios, las familias y vecinos del municipio.

Por último, el sábado (10.00-14.00 horas) se pondrá fin a la Semana de las Familias con la fiesta infantil del Día de las Familias en el Parc de la Mar de Palma.

En ella, los niños y sus acompañantes podrán disfrutar de actividades como el laberinto de ilusiones, la ludoteca Mondecolorins, cuentacuentos con 'rondalles' y la actuación del grupo musical Da-li Cebes, entre otras actividades.