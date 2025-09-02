Mallorca lidera el aumento de la contratación en Baleares con un 2,1% más de afiliados y reduce el paro un 8,3%

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La isla de Mallorca es la isla de Baleares que ha tenido una mayor variación interanual en el número de afiliados a la Seguridad Social en el mes de julio, con un 2,1% más, y presenta una bajada en la tasa del paro del 8,3% en un año.

Estos son algunos de los datos que ha detallado la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en la rueda de prensa para ofrecer el balance del mercado laboral durante el mes de agosto.

La siguiente isla que más ha incrementado el número de afiliados es Ibiza, con un 1,8% más, seguida de Menorca --un +1,2%-- y Formentera --un +0,9%--.

Por lo que se refiere a la bajada de la cantidad de parados inscritos en el SOIB, Formentera es la isla que más reduce el desempleo con un 25% menos. Por detrás se sitúan Mallorca --con la cifra ya mencionada--, Menorca --un -4,7%-- e Ibiza --un -1,8%--.