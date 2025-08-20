Archivo - La lluvia descargando con intensidad en Palma (Mallorca). - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mallorca y Menorca seguirán este jueves en aviso naranja por lluvias y tormentas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso estará activo entre la medianoche y las 09.00 horas de la mañana en ambas islas, donde podrían caer hasta 50 litros por metros cuadrados en una hora.

En Ibiza y Formentera el aviso, también por lluvias y tormentas, será de nivel amarillo y estará activo entre la medianoche y las 06.00 horas.

Las precipitaciones estimadas en una hora podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en las Pitiusas.

Salvo cambios de última hora, Emergencias 112 de Baleares mantendrá activados el Índice de Gravedad 1 (IG-1) del plan Meteobal en Mallorca y Menorca y el Índice de Gravedad 0 (IG-0) en Ibiza y Formentera.

El servicio de emergencias ha instado a la ciudadanía a evitar actividades en el exterior y ha recomendado asegurar puertas y ventanas para impedir la entrada de agua, no dejar objetos o muebles que el agua pueda arrastrar y no bajar a las zonas inundables.

Si la casa se inunda, se recomienda cerrar el interruptor general de la electricidad. En caso de estar conduciendo, se pide a los conductores moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.