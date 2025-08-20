Las lluvias dejan 38 litros por metro cuadrado en Campos, 14 en Porreres y 12 en Portocolom

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
Las lluvias de este miércoles en Mallorca han dejado 37,8 litros por metro cuadrado (l/m2) en Campos, 13,6 l/m2 en Porreres y 12 l/m2 en Portocolom.
Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) actualizados a las 19.00 horas, una vez ya se han desactivado los avisos naranja en Mallorca y Menorca y amarillo en Ibiza y Formentera por lluvias y tormentas.
Además, se han acumulado 4 l/m2 en Santa María, 3 l/m2 en el aeropuerto de Palma y en la Universitat de les Illes Balears (UIB), 2 l/m2 en Santanyí y 1 l/m2 en Son Bonet, Binissalem o el Port de Pollença.