Mallorca y Pitiusas están este lunes en aviso naranja por calor

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este mediodía aviso naranja por calor en interior y norte de Mallorca, así como en Ibiza y Formentera, mientras que el nivel de aviso será amarillo en Menorca y el resto de Mallorca

Según la información de la Aemet consultada por Europa Press, a las 12.00 horas se activará el aviso naranja para el interior y norte de Mallorca y las Pitiusas por temperaturas que podrían alcanzar los 39ºC.

En el resto de Mallorca y Menorca los valores máximos podrían situarse entre los 36ºC y los 38ºC. Los avisos estarán vigentes hasta las 18.59 horas.

Para este martes, la Aemet prevé mantener activo entre las 12.00 y las 18.59 horas el aviso amarillo en el interior y sur de Mallorca por temperaturas máximas de hasta 36ºC.

Por otra parte, durante la noche se han anotado temperaturas mínimas de hasta 28ºC en Capdepera, 27ºC en la Serra d'Alfàbia y 26ºC en puntos de Mallorca como Banyalbufar, el puerto de Sóller y Portopí.