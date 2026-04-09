Mallorca roza temperaturas máximas de 29ºC mientras Formentera no va más allá de los 20ºC

Archivo - Unas turistas se protegen del sol y el calor con sombrilla y sombrero. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los valores de temperaturas máximas han rozado este jueves en Mallorca los 29 grados centígrados (ºC) mientras que en Formentera no han ido mucho más allá de los 20ºC, según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las cifras más elevadas de todo el archipiélago se han registrado en los municipios de Llucmajor, con 28,5ºC; Porreres, con 28,4ºC, y Binissalem, con 28,3ºC.

Un escalón por debajo han estado el puerto de Palma, con 27,8ºC; Santa Maria, con 27,7ºC; el aeropuerto de Palma, con 27,6ºC; Andratx y Sant Elm, con 27,5ºC; Petra, con 27,4ºC, y Eivissa, con 27,3ºC.

En Menorca, Es Mercadal ha alcanzado los 25,3ºC, mientras que Formentera se ha quedado en los 20,2ºC.

Las temperaturas mínimas, siempre según la Aemet, se han registrado en Son Tortella (5ºC), Campos (8ºC), Palma (8ºC), Manacor (9ºC) o Sa Pobla (10ºC). En Ciutadella se han registrado 7ºC, en Sant Joan 8ºC y en Formentera 12ºC.