Mallorca trata de posicionar el trote como un atractivo turístico con visitas guiadas al hipódromo de Son Pardo

El conseller de Medio Ambiente, Medio Natural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, este martes en la ITB de Berlín. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha lanzado una propuesta para posicionar el trote como un atractivo turístico "vinculado a la cultura y la identidad" con visitas guiadas al hipódromo de Son Pardo.

La iniciativa, bautizada como 'Mallorca Trot Experience', ha sido presentada este martes por el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Natural y Deportes, Pedro Bestard, en la feria turística ITB de Berlín.

La propuesta, según ha indicado el Consell en un comunicado, va dirigida a un pública internacional que pueda estar interesado en actividades "auténticas y diferenciadas" como visitar el hipódromo de Son Pardo, ubicado en Palma.

El proyecto contempla un recorrido por una quincena de estaciones temáticas a través de las cuales conocer la historia y la evolución del trote en Mallorca, la cría de los caballos, el papel de los campesinos, las competiciones y los oficios tradicionales vinculados a este deporte. La idea es que estas visitas guiadas finalicen con una comida tradicional mallorquina.

"El trote forma parte del patrimonio cultural y deportivo de Mallorca y representa una experiencia turística singular, arraigada al territorio y representa un gran atractivo turístico para mercados como el alemán, el francés o los países nórdicos, donde esta disciplina también cuenta con una importante tradición", ha defendido Bestard.