La mallorquina Elisabeth Reynés agradece al Govern su apoyo en el certamen Miss World Spain 2026

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, con la ganadora de Miss World Spain 2026, Elisabeth Reynés. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La mallorquina ganadora de Miss World Spain 2026, Elisabeth Reynés, ha mostrado su agradecimiento al Govern por el apoyo y la ayuda prestada a su candidatura en el concurso.

La joven se ha expresado en estos términos tras ser recibida este jueves en audiencia por el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, a quien le ha agradecido sus palabras y su tiempo.

También ha dedicado unas palabras para la líder del Ejecutivo, Marga Prohens, y el resto de instituciones de las que ha destacado el apoyo recibido por ella y su equipo. Reynés ha destacado la importancia de este aval institucional en el camino hacia el certamen mundial, que tendrá lugar en agosto en Vietnam.

Asimismo, ha puesto en valor el encuentro que ha calificado como una "experiencia enriquecedora", con la que ha podido "estrechar lazos". Por este motivo, ha manifestado su deseo de que este recorrido acabe con "orgullo, valentía y mucho corazón".