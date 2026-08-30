Maltrato animal: ratifican una condena a un hombre por arrojar a su perra enferma a un contenedor

Archivo - FILED - 08 July 2025, China, Langfang: A dog leans on a fence. Photo: Johannes Neudecker/dpa - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

PALMA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la condena a seis meses de prisión que un juzgado de Palma impuso a un hombre por arrojar a su perra enferma, de raza setter inglés, a un contenedor, aunque ha estimado parte del recurso que presentó su defensa.

El Juzgado de lo Penal 3 de Palma condenó a finales de septiembre de 2025 al hombre como autor de un delito de maltrato animal a seis meses de prisión y a la prohibición de tener animales por un periodo de tres años. Por el delito de abandono, le impuso una multa de 1.800 euros y un año más de prohibición de relación y tenencia de animales.

En sentencia reciente consultada por Europa Press, la Audiencia Provincial ha estimado en parte el recurso y absuelve al hombre del delito de abandono, entendiendo que este hecho ya está en el delito de maltrato, y rebaja a dos años el periodo de prohibición de tenencia de animales. La Sala aprecia también que el condenado, que aseguró que pensaba que el animal estaba muerto cuando se deshizo de él, entregó dinero para su cuidado.

Según los hechos probados, a lo largo del año 2021, a sabiendas de que la perra padecía leishmaniosis y que requería de tratamiento veterinario para su correcto estado de salud y que la falta de tratamiento le produciría graves padecimientos, el acusado dejó de proporcionarle tratamiento y la mantenía en un estado de suciedad y desnutrición, con las costillas visibles y palpables.

El animal, además, padecía atrofia muscular, con descamación y múltiples heridas por todo el cuerpo, especialmente en las cuatro extremidades, el lomo, las orejas, la boca y los ojos, hasta el punto de que la perra tenía el ojo derecho completamente ulcerado, lo que le provocó la pérdida de visión del mismo.

En esta situación, el 12 de marzo de 2021, el acusado, conociendo el estado en el que se encontraba la perra y el riesgo de que pudiere fallecer si no recibía las atenciones necesarias, la arrojó en un contenedor de basuras y la dejó allí a su suerte.

La perra fue hallada al día siguiente por unos operarios de la empresa de recogida de basuras, en un estado de extrema suciedad y desnutrición y con múltiples heridas por todo el cuerpo.

Los operarios avisaron a la Policía Local y los hechos se pusieron en conocimiento de la Fundación Natura Parc, donde la perra fue correctamente tratada por los servicios veterinarios.