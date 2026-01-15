Manacor adapta las fiestas de Sant Antoni en señal de duelo

Archivo - Cientos de personas durante el baile de los ‘dimonis’, a 16 de enero de 2025, en Manacor. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Manacor, los portavoces municipales, el Patronato de Sant Antoni y la Banda de Música han acordado mantener las fiestas de Sant Antoni aunque adaptándolas como muestra de respeto y luto por la muerte de Miguel Ángel, el joven de 18 años fallecido esta madrugada en el derrumbe de su casa en la calle Sant Francesc.

Según ha informado el Consistorio manacorí en un comunicado, el alcalde, Miquel Oliver, ha convocado una reunión de urgencia en la que se ha consensuado adaptar el protocolo festivo como muestra de respeto hacia la familia del joven difunto.

En concreto, se ha decidido suspender la recepción institucional que hace el Consistorio al Patronato, 'dimonis' y 'sonadors' en la Sala.

De este modo, la colla saldrá de cal Baciner y se dirigirá hacia el Ayuntamiento de Manacor, donde los 'sonadors' interpretarán dos piezas con los 'dimonis' quietos a pie de calle, en señal de respeto.

La colla no subirá al Ayuntamiento y no se hará recepción institucional al Patronato, la colla, autoridades y del Consejo de Adolescentes. A continuación, los 'dimonis' y Sant Antoni bailarán ante el Ayuntamiento y continuarán la vuelta por las calles y plazas del pueblo.

Además, dada la vinculación del joven con la Banda de Música de Manacor, de la cual era miembro y tocaba el saxo tenor, la agrupación musical ha decidido que el recorrido del carro de la 'colcada' que sale del Ayuntamiento a las 19.00 horas se haga en silencio, con redoblo de tambores, en señal de luto, hasta la iglesia dels Dolors.

También este jueves, a las 19.30 horas, se hará un minuto de silencio antes de la representación de la obra 'Ai Quaquín, que has vengut de prim!' en el Auditorio.