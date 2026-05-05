Manacor se ofrece a Ben Amics para celebrar la verbena del Orgullo tras cancelarse en Palma

Archivo - Un grupo de personas con banderines durante una manifestación por el Orgullo LGTBI en Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Manacor se ha ofrecido a la asociación Ben Amics para acoger en la capital del Llevant de Mallorca la verbena del Orgullo tras cancelarse la fiesta prevista en Palma.

El Consistorio ha defendido que la reivindicación del Orgullo no puede quedar sin espacio y ha expresado su apoyo a las entidades que trabajan por la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Según han explicado, Manacor pone a disposición de Ben Amics los espacios públicos del municipio, así como toda la colaboración institucional necesaria para trasladar la celebración.

"No queremos que ninguna entidad se sienta sola ante las trabas institucionales. Manacor es vuestra casa", han indicado.

El Ayuntamiento ha remarcado también la voluntad de consolidar Manacor como una ciudad referente en diversidad e inclusión, abierta a todos y comprometida con los derechos y las libertades.

"No queremos que Mallorca se quede sin un Orgullo digno", han trasladado a la entidad en una carta.