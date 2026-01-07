Manacor prohíbe el uso de pirotecnia por Sant Antoni y permitirá que los bares abran hasta las cinco de la mañana

Archivo - Centenares de personas se reúnen en torno a los 'Dimonis', a 16 de enero de 2023, en Manacor, Mallorca, Islas Baleares, (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Manacor ha prohibido el uso de artefactos pirotécnicos como petardos, cohetes o tracas sin autorización durante las fiestas de Sant Antoni y permitirá que los bares, restaurantes y cafeterías, así como sus terrazas, abran hasta las 05.00 horas del 17 de enero.

Son algunas de las medidas especiales adoptadas por el Consistorio de cara a las fiestas de Sant Antoni de 2026, con las que busca asegurar la convivencia, la seguridad y el correcto funcionamiento de los actos.

Así, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, quedará prohibido el uso de cualquier artefacto pirotécnico sin autorización municipal, especialmente el de aquellos que puedan perturbar la convivencia, el uso pacífico del espacio público y el normal desarrollo de los 'foguerons' y resto de actos colectivos.

La Policía Local de Manacor está autorizada a retirar y custodiar de manera inmediata cualquier artefacto que pueda suponer un riesgo para las personas o los bienes.

Por lo que respecta a la 'colcada de cavalls', se ha autorizado su celebración durante la vigilia de Sant Antoni, el 16 de enero, entre las 16.00 y las 19.00 horas. Fuera de este horario estará prohibida y podrá ser objeto de sanción.

Deberá desarrollarse de manera pacífica y sin interferir en los 'foguerons' y el itinerario deberá ser acordado con la Policía Local, que acompañará el recorrido en todo momento.

Los establecimientos como bares, restaurantes y cafeterías, así como sus respectivas terrazas, podrán abrir hasta las 05.00 horas del 17 de enero, de acuerdo con la ordenanza municipal vigente.

El Ayuntamiento ha recordado a los titulares de los establecimientos que la normativa prohíbe la música en directo en la vía pública o la instalación de altavoces o equipos de sonido en el exterior o dirigidos hacia él.

El Consistorio, además, ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para asegurar que las fiestas se desarrollen en un ambiente de respeto y dignidad, haciéndolas compatibles con el bienestar de toda la comunidad.

Asimismo, ha invitado a los comercios del municipio a que consideren como día festivo, pero recuperable, a partir de las 15.00 horas del 16 de enero.

De este modo, ha alegado, permitirán que la ciudadanía pueda participar en los actos tradicionales como la salida de los 'dimonis', el 'primer ball', la 'colacada', las 'completes' o los 'foguerons'.