Manacor refuerza el área de Servicios Sociales para atender a los migrantes acogidos a la regularización

Colas de personas frente a oficinas municipales de Palma durante el proceso de regularización extraordinario de migrantes. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Manacor, a través del departamento de Servicios Sociales, ha puesto en marcha un dispositivo específico para atender a las personas migrantes que necesiten tramitar el informe de vulnerabilidad por proceso de regularización extraordinaria.

Se ha habilitado un sistema de cita previa dirigido a todas aquellas personas que tengan que iniciar este procedimiento, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Para acceder, las personas interesadas se tienen que dirigir presencialmente al edificio municipal situado en la calle Mayor, 22, en horario de 09.00 a 14.00 horas, tanto a la primera como la segunda planta.

En este punto de atención se los facilitará la documentación necesaria para iniciar el trámite y se los asignará una cita para una entrevista posterior, imprescindible para la elaboración del informe de vulnerabilidad.

Para dar respuesta al incremento de demanda y garantizar que este nuevo dispositivo afecte en la menor medida al funcionamiento ordinario de los servicios, el departamento de Servicios Sociales ha reforzado el servicio.