La manifestación contra la saturación turística de este sábado en Sóller obligará a cerrar terrazas y mercados

Pancartas durante una manifestación contra la saturación turística, a 26 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La manifestación contra la saturación turística de este sábado en Sóller, convocada de nuevo por la plataforma 'Menys Turisme, Més Vida', obligará a cerrar terrazas y mercados.

Según ha informado el Ayuntamiento en sus redes sociales, las medidas para garantizar la seguridad durante la protesta han sido "ordenadas" por la Delegación del Gobierno en Baleares.

Desde las 10.00 hasta las 14.00 horas no se podrá mantener ningún elemento ocupando la vía pública por el itinerario de la manifestación, incluyendo terrazas, expositores comerciales, mercados o puestos de artesanía.

Además de las previstas en el recorrido, se verán afectadas por las restricciones las avenidas Cristòfol Colom y Jeroni Estades, las plazas de Espanya y del Mercat y las calles del Born y de Bauçà.

Estas medidas, ha puntualizado el Ayuntamiento, no significa que los comercios, restaurantes y establecimientos deban permanecer cerrados. Pueden seguir abiertos al público siempre y cuando lo crean oportuno y sea viable, teniendo en cuenta que no podrán ocupar la vía pública.

Durante la jornada también será necesaria la retirada de los vehículos que estén estacionados a lo largo del recorrido de la manifestación, es decir, en la calle de Santa Teresa y en las zonas de Els Estirados y Es Celler.