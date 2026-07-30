El paso por la calle de Sa Lluna durante la protesta de Sóller durará alrededor de una hora

Cartel de la manifestación en Sóller del 8 de agosto. - MENYS TURISME, MÉS VIDA

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Menys Turisme, Més Vida y Moviment Jove de Sóller han asegurado este jueves que el paso de la manifestación que realizarán en este municipio mallorquín el próximo 8 de agosto tendrá una "duración limitada" y se prolongará únicamente durante alrededor de una hora.

Tras las quejas de los comerciantes de esta calle, las entidades organizadoras han señalado en un comunicado que no es conveniente modificar ni el recorrido, ni la hora de la manifestación y han reivindicado el paso por esta calle en concreto "para dar protagonismo al comercio local".

Según han recordaod, el recorrido de la manifestación partirá de la plaza dels Estiradors y pasará por las calles de Santa Teresa, Sa Lluna, plaza de la Constitución hasta finalizar frente al Ayuntamiento de Sóller.

Ambas entidades han celebrado este jueves que la Asociación de Comerciantes de la Calle Sa Lluna haya compartido sus inquietudes y el derecho de la ciudadanía a movilizarse y han asegurado que el comercio local es un "elemento indispensable" de un pueblo. Según han añadido, la turistificación "no solo afecta al acceso a la vivienda o a la calidad de vida de los residentes, sino también a la continuidad del comercio local".

Según han explicado, las movilizaciones nacen, entre otros motivos, porque en los meses de más masificación los vecinos evitar pasar por la calle de Sa Lluna, tomar un café en la plaza o ir al mercado de los sábados.