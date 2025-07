Manifestantes propalestinos muestran su rechazo a la llegada de turistas procedentes de un vuelo de Tel Aviv a Ibiza

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de manifestantes propalestinos han protestado en las instalaciones del aeropuerto de Ibiza ante la llegada de un vuelo a la isla procedente de Tel Aviv.

Los congregadas esgrimieron pancartas en inglés en las que se podía leer 'los niños de Gaza se están muriendo de inanición' y 'Ibiza libre de los asesinos y sionistas de las Fuerzas de Defensa de Israel', ya que han afirmado que en este vuelo "supuestamente viajaban miembros del ejército israelí y simpatizantes sionistas" que iban de visita a la isla para "disfrutar de sus vacaciones, en medio de un genocidio en directo".

En un comunicado, Eivissa amb Palestina ha indicado que esta protesta "acción espontánea" trata de mostrar que "no son bienvenidos a la isla después de haber intervenido, directamente o indirectamente con su apoyo, en la masacre de personas mayores, mujeres, hombres, niños".

Desde la organización han apuntado que, por un lado, han recibido el apoyo de otras personas que esperaban a pasajeros en la zona de llegadas pero, por el otro, "han tenido que soportar el rechazo de algunas de las personas procedentes del vuelo de Israel que las han increpado".

Eivissa amb Palestina ha recordado que en el último recuento del Ministerio de Salud de Gaza habrían sido asesinadas más de 50.000 personas y habría más de 140.000 heridas.

"Estas cifras no incluyen las personas que mueren por enfermedad común o crónica, mientras los servicios sanitarios están en colapso por la falta de combustible para su funcionamiento y la población no puede ser atendida. Tampoco se contabilizan el elevado número de personas que permanecen bajo los escombros sin poder ser rescatadas", han remarcado.

Por otro lado, han indicado que el "bloqueo total, impuesto por Israel" desde el 2 de marzo, ha sumido a toda la población en una "hambruna tan salvaje que si no se toman medidas inmediatas, no habrá vuelta atrás por los problemas de desnutrición severa que causa en la población, que no dispone de ningún tipo de asistencia sanitaria".

Las concentradas este miércoles han exigido el desbloqueo inmediato de la ayuda humanitaria y el reparto de la misma por parte de organismos de solvencia internacional demostrada como la agencia de las Naciones Unidas para Palestina (Unrwa) y que se paren las "matanzas en los infames puestos de reparto".

"Mientras tanto, no se puede dar la bienvenida a Ibiza a aquellos que ejercen, soportan, justifican y promueven este terror que fulmina el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos en el mundo entero", han alegado.