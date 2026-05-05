Mantienen el precinto provisional en el piso del derrumbe de Palma y este miércoles se revisará vivienda por vivienda

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PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El edificio de la calle Sant Novici, en el barrio de Foners de Palma que este martes sufrió un derrumbe en un techo, sigue precintado de manera provisional y los Bomberos de Palma y los técnicos municipales analizarán este miércoles desde primera hora el estado de todas las viviendas del bloque.

De momento, según han explicado fuentes del cuerpo de emergencias, los bomberos y los técnicos acompañan este martes a las familias a que recojan enseres fundamentales como documentación o medicamentos.

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha señalado, por su parte, que el derrumbe pudo tener causas múltiples, aunque ha asegurado que la razón real se conocerá una vez terminados los informes técnicos.

Según ha asegurado Fidalgo en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Palma, "cuando una estructura cede, suele ser por una heterogeneidad de problemas añadidos y no por uno solo".

Aun así, ha indicado que los técnicos aún tienen que terminar el informe para establecer las causas del derrumbe del techo, que se saldó sin heridos.

En este sentido, el regidor ha asegurado que los técnicos están haciendo lo posible por garantizar la seguridad de los residentes. "Ningún técnico municipal impide a nadie volver --a su domicilio-- si no es para garantizar su seguridad", ha añadido, antes de aclarar que la prioridad es determinar cómo de comprometida está la infraestructuras para que las familias "vuelvan cuanto antes a sus casas".

Así, ha recordado que los servicios sociales han ofrecido alternativas habitacionales a quienes no disponían de una segunda vivienda de manera temporal hasta que se trace un plan para resolver el problema.

Cabe recordar que este lunes un edificio de ocho plantas con 16 viviendas tuvo que ser desalojado después de que se desprendiera parte del techo sobre una de las viviendas, sin que hubiera heridos.

Los hechos ocurrieron sobre las 17.00 horas en la calle Sant Novici y hasta allí se desplazaron la Policía Local, los Bomberos de Palma y Servicios Sociales. Los bomberos determinaron la evacuación de todos moradores.

Desde el Ayuntamiento de Palma confirmaron que el área de Servicios Sociales, inicialmente, ofreció una alternativa temporal a un total de diez personas afectadas por el desalojo, mientras que el resto se reubicarían en casas de familiares o algún conocido.