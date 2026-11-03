García vuelve a atribuir a la huelga el incremento de las listas de espera: "Es la gestión de Pedro Sánchez"

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha vuelto a atribuir el incremento de las listas de espera --en este caso del aumento de un 50 por ciento en las esperas para una primera consulta con especialista-- a la huelga médica.

"Es la gestión de Pedro Sánchez la que nos ha traído hasta aquí", ha indicado en el pleno del Parlament de este martes en su respuesta a la diputada del PSIB Amanda Fernández.

"No es asumible para la gente que este país tenga un gobierno y una ministra que permite y mantiene una huelga durante meses y meses", ha añadido García.

La consellera ha recordado que por la huelga en toda España tres millones de ciudadanos han tenido que ver reprogramadas sus consultas, lo que ha obligado, en el caso de Baleares a gestionar más ed 80.000 cancelaciones.

La socialista ha reprochado a Manuela García que haya vuelto a recurrir al "comodín de la herencia recibida", el incremento de tarjetas sanitarias y la huelga.

No ha sido la única vez que la consellera de Salud se ha referido al Gobierno estatal. Antes ya había reprochado al PSIB que la sanidad de Pedro Sánchez es la suya: "Mucha palabra, poco trabajo", ha afirmado en el pleno del Parlament de este martes después de que la diputada del PSIB Patrícia Gómez le haya recordado que este mismo martes hay 71 personas esperando ingreso en las Urgencias del Hospital Son Espases.

La socialista ha recordado a la consellera que esta cifra tiene lugar sin estar en fase epidémica, sin médicos en huelga y sin incrementos de población. "La preocupación por las urgencias va en aumento", ha alertado.

La consellera ha reivindicado la acción del Ejecutivo autonómico en materia sanitaria, aunque ha concluido su réplica agradeciendo la labor de los profesionales de las urgencias para asumir el incremento de la demanda y "lamentar si algún ciudadano tiene que soportar una espera mayor que es de lo deseada".