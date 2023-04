Marc Pérez-Ribas deja CS y vuelve al sector privado: "Ya no es el partido al que me afilié hace siete años"

PALMA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de CS en el Parlament Marc Pérez-Ribas ha solicitado la baja de afiliación al partido para volver a la empresa en la que actualmente está en excedencia.

"Ya no es el partido al que me afilié hace siete años y no deseo que mis ideas y planteamientos estén condicionados por un partido que ya no cuenta conmigo", ha escrito en un mensaje en Twitter recogido por Europa Press.

El hasta ahora parlamentario liberal ha acompañado el mensaje con una foto suya en el último pleno de la Cámara autonómica. Pérez-Ribas ha reivindicado su "duro trabajo" por la colaboración público-privada, por la atracción y retención de talento, por la innovación, por la construcción de vivienda asequible y por el tránsito hacia la economía circular.

"Ha sido un gran honor representar y dar voz a los ciudadanos de Baleares. En estos años he estado focalizado en devolver, con propuestas e iniciativas, la confianza que afiliados y votantes depositaron en mí", ha concluido.