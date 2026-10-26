Marc Pons participará en diversos debates estatales para defender la apuesta del PSOE para la transición ecológica

Archivo - El portavoz parlamentario adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons, durante un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Transición Ecológica del PSOE y candidato al Congreso por Menorca, Marc Pons, participará en diversos debates y encuentros de ámbito estatal centrados en la transición energética, la sostenibilidad y la movilidad sostenible.

Estas intervenciones, en el marco de las elecciones generales, le permitirán compartir las propuestas del PSOE, exponer las líneas de actuación del Gobierno de España e intercambiar puntos de vista con representantes institucionales, responsables públicos y profesionales de los principales actores implicados en la transición ecológica.

Según ha informado el PSIB en una nota de prensa, Pons participará este martes en el XIII Foro Solar, organizado por la Unión Española Fotovoltaica, que reunirá empresas del sector de las energías renovables, expertos en sostenibilidad y representantes de instituciones nacionales e internacionales.

Igualmente, el 30 de noviembre acudirá a la mesa redonda organizada por el Club Español de Energía, dedicada a analizar las propuestas, las visiones y las estrategias de las principales formaciones políticas en materia energética.

El 5 de noviembre, el socialista participará en un desayuno informativo sobre movilidad sostenible organizado por Transport & Environment, en el que se abordarán los retos y oportunidades de la transformación del modelo de movilidad.

También formará parte de un encuentro de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, el 12 de noviembre, con representantes institucionales y responsables públicos para abordar las prioridades económicas, industriales y estrategias del país.

Finalmente, Pons participará en un encuentro organizado por la revista 'Ethic' para exponer las propuestas del programa del PSOE en materia de transición energética.

Según el partido, su participación en estos eventos representa "una oportunidad para poner en valor la apuesta del Gobierno de España para la transición ecológica, así como las políticas y las propuestas impulsadas en este ámbito".