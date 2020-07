March destaca la inclusión de medidas educativas el Plan de Reactivación "en cantidad, calidad y equidad"

PALMA DE MALLORCA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Universidad e Investigación del Govern, Martí March, ha destacado, este martes en respuesta a una pregunta de la diputada del PP, Núria Riera, acerca de las medidas educativas que se incluyen en el Plan de Reactivación, la inclusión de éstas en "cantidad, calidad y equidad".

Según ha informado March este martes en el Parlament, "el Plan de Reactivación Económico no solo incluye medidas educativas, en cantidad, sino también en calidad y en equidad". "Frente a los recortes de 700 docentes con el PP, nosotros incorporamos a 1.500 y esperamos que sean más", ha detallado el conseller, quien ha añadido, "deberían alegrarse de que en Madrid haya otra forma de hacer política, porque con ustedes se recortaron más de 10.000 millones de euros en Sanidad y educación e incluso, con la LOMCE, subieron las ratios". "Le aseguro que no hay recortes en educación con este Govern", ha reiterado.

La diputada del PP, Núria Riera, en su intervención, ha reprochado al conseller March que "la mayoría de las medidas que incluye el Plan de Reactivación estaban incluidos en los presupuestos y, por tanto, no se han estirado mucho".

En esta línea, ha lamentado la 'popular', "lo máximo a lo que se puede aspirar con March en la Conselleria es el dinero que éste espera de Madrid, porque muchos tic catalanistas en exámenes de la UIB pero después bien que pide".

Asimismo, le ha recordado algunos titulares aparecidos en prensa, en los cuales se recogen quejas del sector docente, apuntando que "o Armengol nos engaña o se han olvidado de reactivar la educación. Por este motivo, ha añadido, "estamos cansados de sus ruedas de prensa alternativas y mentiras".

En relación a las quejas del sector docente, Riera ha querido poner en valor, además, las de los interinos, quienes "no se fían de sus medidas porque son una tomadura de pelo". "No habrá reactivación en Educación mientras usted esté al frente de esta Conselleria porque no ha ido a Madrid a reclamar nada, solo lo hace de boquilla aquí, y al final lo acabarán pagando las familias de clase media".

Ante estas afirmaciones, Martí March ha insistido en que "no hay recortes en la educación"; así como en que "es importante que cada uno esté en su sitio, "el PSIB en el Govern y ustedes en la oposición para evitar recortes" porque "con este Govern están mejorando todos los indicadores", ha añadido.

Finalmente, ha concluido el conseller, "Nuestra prioridad es la pública, pero la concertada está bien tratada, porque nosotros hacemos una política activa en cantidad, calidad y equidad y les damos muchas lecciones".