March remarca a Vox que la enseñanza del Islam en las escuelas viene por la aplicación de la normativa estatal

"No es voluntad política de este Govern hacer de la religión un elemento clave del sistema educativo", recalca el conseller de Educación y Formación Profesional

PALMA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, ha remarcado este martes a Vox, durante el pleno del Parlament, que la enseñanza del Islam en las escuelas de Baleares viene por la aplicación de la normativa estatal.

March ha respondido de este modo al portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Jorge Campos, quien ha interpelado sobre la enseñanza del Islam en los centros educativos de Baleares.

El conseller ha subrayado que desde el Ejecutivo balear se aplica en base a la Constitución. "No es voluntad política de este Govern hacer de la religión un elemento clave del sistema educativo", ha recalcado.

Por ello, se ha mostrado favorable a realizar un "gran debate" sobre el papel de la religión en la escuela. "La normativa es la que es. Parece que usted habla de Baleares como si fuese una república independiente cuando todas las comunidades, excepto Murcia, aplican ya esta normativa", ha explicado.

De hecho, ha abundado en que todos los gobiernos regionales, menos Murcia, tiene convenios firmados con la comunidad islámica. "En Andalucía, donde Vox da apoyo al gobierno, hay 23 profesores que imparten religión islámica. Espero que esta cuestión la planteen también allí", ha pedido.

Ante esto, ha pedido a Campos que lo plantee a nivel estatal, "no de forma unilateral en Baleares". Igualmente, el conseller ha explicado que el currículo que se imparte en las escuelas está aprobado por la legislación española.

Por su parte, Campos ha defendido que el Islam "no debe impartirse en las escuelas por ser incompatible con nuestra democracia". "El Govern no tiene obligación alguna de impartir Islam en las escuelas ya que el Estado español no tiene ninguna obligación de incorporar sus enseñanzas al currículo escolar", ha afirmado.

Sobre la idoneidad de los profesores para Baleares ha recordado que actualmente sólo hay dos requisitos para ser profesor de religión islámica: ser graduado en Magisterio y tener el aval de la Comisión Islámica de España, junto al certificado de catalán.

Campos ha señalado que el presidente de la Comisión Islámica ha sido recientemente detenido por posible pertenencia a una red de financiación del terrorismo islamista que desviaba fondos para la formación de niños-soldado en centros de Al-Qaeda en Oriente Medio: "Dado el historial de quienes se encargan de validar a estos profesores, no nos parece que haya en absoluto garantías de que las corrientes islamistas violentas queden fuera de las aulas".

Antes de acabar, el conseller de Educación y Formación Profesional ha comentado a Campos (Vox) que este martes es el Día Mundial de la Tolerancia: "Ustedes son la tolerancia cero". Además, March ha aseverado que la Conselleria "lo única que hace es aplicar la normativa estatal pese a su discurso homófobo y xenófobo".