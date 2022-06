La marcha del Orgullo Lgtbi se reivindica en Palma: "No es una fiesta, es una protesta"

PALMA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas recorren el centro de Palma en la manifestación del Día del Orgullo Lgtbi con un fuerte componente reivindicativo y para remarcar el carácter de la cita. "No es una fiesta, es una protesta" o "no desfilamos nos manifestamos" son algunas de las consignas más repetidas.

La marcha, convocada por la Asociación Ben Amics, ha partido a las 19.00 horas de la plaza de España y recorre el centro de Palma hasta la plaza de Cort bajo el lema '30 años de lucha. Derechos y resiliencia'.

En la manifestación, que cuenta con la participación de entidades, colectivos y partidos políticos, no han faltado referencias a la polémica presentación de la Palma Pride Week que finalmente no se celebró. "En la Part Forana he visto una lesbiana" también es uno de los lemas más coreados.

Cabe recordar que la marcha de este martes ha venido precedida de la polémica desatada en la presentación de la Pride Week de Palma, que finalmente no se celebró, y que desencadenó una crisis política que acabó con el cese de los regidores de Podemos Sonia Vivas y Rodrigo Romero.

