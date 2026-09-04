Maria Gelabert, nueva candidata de MÉS para revalidar la Alcaldía en Campanet

La agrupación de MÉS per Campanet. - MÉS PER CAMPANET

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Maria Gelabert ha sido elegida como la nueva candidata de MÉS en Campanet, con el objetivo de revalidar la Alcaldía en el municipio, después de que el actual primer edil, Guillem Rosselló, haya anunciado que no repetirá como candidato en las próximas elecciones municipales de 2027.

La formación municipal ha detallado en un comunicado que la nueva candidata ha sido elegida por los militantes y simpatizantes del partido mediante un proceso que ha finalizado este jueves.

La candidata, nacida en Terrassa, ha sido elegida de forma unánime. Es arquitecta, tiene 37 años y es una persona "comprometida e implicada" en Campanet. Así, ha formado parte del equipo directivo de la Asociación de Joves Sa Llengua Bona, es miembro de la Comissió de Reis. Además, está en la directiva de la Obra Cultural Balear del pueblo.

Según el comunicado, Gelabert es "consciente" de lo que supone liderar la formación, el partido más votado en las últimas elecciones municipales, y ha aceptado liderar las políticas ecosoberanistas en el municipio. "Es un reto ilusionante. Tengo muchas ganas de poder liderar este proyecto y continuar trabajando como he hecho hasta ahora para el pueblo, pero esta vez desde el Ayuntamiento, con el único objetivo de mejorar Campanet", ha afirmado.

GUILLEM ROSSELLÓ RENUNCIA A LA CANDIDATURA

La elección de Gelabert como candidata se produce después de que Rosselló anunciara que no liderará la lista de MÉS en Campanet en los próximos comicios, una decisión que ha sido "meditada". "He tenido el honor y la suerte de dedicar muchos años al servicio público y, especialmente, a mi pueblo. Después de todo este tiempo, creo que toca dejar paso a otra persona", ha indicado.

Asimismo, ha aclarado que su anuncio no supone el final de su responsabilidad institucional actual, ya que seguirá ejerciendo como alcalde "hasta el último día" de la legislatura y hay "proyectos por acabar".