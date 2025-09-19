María Rossich gana el 'Premio A Profesional Autónoma' de Caixabank en Baleares

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mallorquina María Rossich ha sido reconocida como la ganadora de la quinta edición del Premio A Profesional Autónoma de CaixaBank en Baleares por su proyecto 'Woman Personal Trainers'.

Según ha informado la entidad en un comunicado, estos galardones tienen el propósito de poner en valor la excelencia profesional de las trabajadoras por cuenta propia en España, reconociendo también la aportación del colectivo a la sociedad y economía española.

Rossich es Licenciada en Ciencias de la Actividad física y el Deporte y trabajó como profesora de Educación Física durante diez años en centros escolares antes de iniciar su negocio.

Además, está especializada en Dietética y Nutrición deportiva y en Entrenamiento Oncológico y Obesidad, y ha obtenido la certificación de Técnico Superior en Readaptación de Lesiones Deportivas y en Entrenamiento Personal Femenino y es experta en entrenamiento durante el embarazo, postparto y menopausia, entre otras titulaciones.

Rossich ha publicado cuatro libros y creado una comunidad de más de 297.000 seguidores en redes sociales, ofreciendo educación en salud y entrenamiento adaptado al ciclo femenino. A través de su centro de entrenamiento Woman Personal Trainers PT Studio situado en Palma, impulsa el bienestar físico y mental en mujeres de todas las etapas vitales, promoviendo la actividad física como herramienta de empoderamiento y creando espacios seguros de apoyo y crecimiento.

Para la elección de la ganadora, el jurado, formado por directivos y directivas de CaixaBank y expertos independientes, ha valorado la excelencia empresarial de las candidatas, tanto en lo referente al éxito de su actividad empresarial, como a su trayectoria profesional. Entre los aspectos que se consideran, se encuentran el grado de desarrollo y éxito del negocio, la innovación aplicada, el impacto en la creación de empleo y los aspectos medioambientales y de sostenibilidad, entre otros.

La fase territorial del Premio A Profesional Autónoma reconoce los mejores proyectos procedentes de las diversas comunidades autónomas, con 11 ganadoras (una por cada Dirección Territorial de CaixaBank).

De entre los 11 proyectos, se seleccionarán cinco para optar al galardón nacional, por lo que Rossich competirá, junto con las otras diez premiadas a nivel territorial, por el galardón nacional, con una dotación económica de 6.000 euros para destinar a acciones de formación empresarial y personal, recibirá un diploma acreditativo y se beneficiará de una campaña de difusión a través de los canales de comunicación de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

La directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera, ha destacado la apuesta por el talento, esfuerzo y capacidad de liderazgo de las profesionales autónomas que, "con sus proyectos, impulsan el crecimiento económico, la innovación y la creación de empleo en el país".