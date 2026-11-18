Martina Llull y Perla Maria Costa ganan el primer premio del IX Maratón de Reciclaje Creativo de Ropa - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Martina Llull Riera y Perla Maria Costa han sido las ganadoras del primer premio del XI Maratón de Reciclaje Creativo de Ropa, una actividad impulsada por el Consell de Mallorca, la Fundació Deixalles y la Escuela Superior de Arte y Diseño de Baleares (Esdib).

Los galardones se han entregado este miércoles en un acto al que ha asistido el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio rural y Deportes, Pedro Bestard, según ha destacado la institución insular en una nota de prensa.

Esta edición ha reunido 24 participantes y ha convertido 400 kilos de ropa procedente de la recogida selectiva de la Fundación Deixalles en nuevas creaciones de moda.

Así, Martina Llull Riera y Perla Maria Costa han conseguido el primer premio, dotado con 1.000 euros. Ambas consiguieron el segundo galardón en la pasada edición.

El segundo premio, de 600 euros, ha sido para Mara Mullor Beltrán, mientras que Laura Riutort Salort ha obtenido el tercer premio, dotado con 400 euros.

El jurado ha valorado las propuestas según criterios de creatividad y originalidad, sensibilización hacia la reutilización textil, grado de finalización y calidad de los acabados, portabilidad de los diseños, optimización de los materiales y minimización de residuos, así como la viabilidad de reproducción de las piezas.

La jornada de maratón reunió la semana pasada a 15 participantes, que dispusieron de nueve horas para transformar prendas de ropa procedentes de la recogida selectiva en nuevas creaciones.

El conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes ha felicitado a todos los participantes de esta nueva edición del maratón de reciclaje y ha destacado su "creatividad recuperando ropa vieja y prendas desechadas que acabarían en vertederos, para transformarlas en piezas nuevas de diseño".

En su intervención, Bestard ha remarcado "el alto grado de implicación" de su departamento en apoyar la reutilización textil y en la concienciación social acerca del impacto ambiental que representan este tipo de residuos y la necesidad de reducirlos.

La institución insular colabora en esta iniciativa, que también cuenta con el apoyo de Tirme, con la finalidad concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de reducir el volumen de residuos generados por materiales textiles y promover la conciencia ciudadana, especialmente entre los nuevos diseñadores, sobre la reutilización textil.

A lo largo de sus 11 ediciones, el Maratón de Reciclaje Creativo de Ropa se ha consolidado como un espacio de encuentro entre el diseño, la educación y la gestión responsable de los recursos.

"La iniciativa demuestra que la reutilización textil no es solo una respuesta a la generación de residuos, sino también una oportunidad para explorar nuevas formas de crear, consumir y relacionarnos con la ropa", ha destacado el Consell.

El maratón reivindica así la creatividad como herramienta de sensibilización ambiental y pone de manifiesto que aquello que a menudo se considera un residuo puede convertirse en una nueva prenda de ropa con valor e identidad propia.