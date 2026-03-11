Martínez apunta que la elección de la Capital Europea de la Cultura 2031 "no cambiará" su proyecto de ciudad y cultural

Delegación del Ayuntamiento de Palma en la presentación de la candidatura para ser Capital Europea de la Cultura 2031, frente al Ministerio de Cultura. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha indicado que la preselección de Palma como Capital Europea de la Cultura 2031 "no cambiará nada" en la hoja de ruta y el proyecto de ciudad y cultural del equipo de gobierno local.

El primer edil ha hecho estas valoraciones tras acompañar al Ministerio de Cultura al equipo que ha defendido la candidatura de Palma frente al jurado, para entrar en la terna de candidatas españolas para competir por este nombramiento, según ha indicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

En ese sentido, ha resaltado que la candidatura de Palma es un proyecto cultural que "habla de Europa, del Mediterráneo, de inclusividad, de sostenibilidad, turismo, economía, sociedad y que pone en el punto de mira la cultura".

Asimismo, ha defendido que será un "gran proyecto transformador" de Palma para hacer posible "un nuevo modelo global, económico, turístico, no solo en Palma sino en toda Europa".

El alcalde ha señalado que el hecho de ser una ciudad candidata "ya es un gran éxito", toda vez que de las 50 capitales de provincia que hay en España "sólo se han presentado seis". "Esto significa que ya se ha llevado adelante un gran trabajo y que se está en el camino y en la línea que Palma precisa", ha alegado.

EXPOSICIÓN "SATISFACTORIA"

La delegación palmesana ha defendido el proyecto 'Mediterráneo in Motion' y ha valorado "satisfactoriamente" el desarrollo de la sesión de exposición del contenido del documento, ante los miembros de la comisión evaluadora integrada por ocho expertos europeos y dos representantes designados por el departamento ministerial.

La exposición se ha desarrollado en la Sala Velázquez del Ministerio de Cultura y ha comenzado con una breve intervención de la fundadora y directora de la Evolution Mallorca Internacional Film Festival, Sandra Lipski, y la posterior explicación del catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y director de la Fundació Impulsa Balears, Antoni Riera, que se ha hecho cargo de la labor de coordinación de la redacción de la propuesta de la candidatura. Seguidamente, los componentes de la delegación han contestado a las preguntas y consultas de los miembros de la comisión evaluadora.

Además del Martínez, también se han trasladado a Madrid el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, y los directores generales de Proyectos Culturales, Gori Vicens, Patrimonio e Interpretación de la Ciudad, Pilar Ribal, y Música y Artes Escénicas, Rafel Brunet.

El resto de la comitiva ha estado formada por una selección de los miembros de las dos mesas profesionales independientes que se constituyeron con el objetivo de aportar propuestas a la candidatura desde la sociedad civil y de los diferentes colectivos culturales, artísticos, docentes y científicos.

Por su parte, los expertos que han escuchado los objetivos y actividades comprendidos en el documento 'Mediterráneo in Motion' pertenecen a diferentes países europeos y a diversas disciplinas y especialidades, como el fundador de Culture Venture y Udjenza, Anthony Attard, la vicepresidenta del Consejo del Condado de Harghita, Csaba Borboly, o la investigadora en el Alma Mater Studiorum, Roberta Ferrarini, entre otras. También han tomado parte en la sesión, por designación del Ministerio de Cultura, la directora del Centro de Artes, Ciencia y Tecnología de Barcelona, Teresa Badia, y el director de La Casa Encendida, Pablo Berástegui.

La previsión es que el Ministerio de Cultura comunique el próximo viernes en una rueda de prensa la decisión definitiva con respecto a los tres o más aspirantes que habrán superado esta etapa.

De este modo accederán a la fase final que dictaminará cuál será la candidatura elegida de entre las nueve que han elaborado sus respectivas propuestas, entre las que, además de Palma, figuran de Jerez de la Frontera, Cáceres, Burgos, Toledo, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, Granada y la localidad valenciana de Potries.

El documento expuesto abre con un prólogo del alcalde y recoge en siete capítulos y un epílogo con los principales aspectos que conforman la candidatura.

Riera ha abierto la presentación incidiendo en que el proyecto integra aspectos demostrables sobre cultura, sostenibilidad, tecnología e innovación para generar experiencias únicas y responsables.

El documento estratégico que recoge el proyecto cultural, social y urbano con el que cada ciudad candidata aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura ha mostrado una Palma "activa, transformadora, que no se limita al 2031, sino que plantea un cambio de paradigma en la forma de vivir y concebir la ciudad".

El proyecto ha resaltado que su título, 'Mediterráneo in Motion', no aspira a responder a las consignas de un "lema de marketing", sino que es un "método creativo, artístico, abierto y transferible", que concreta la "visión estratégica de Palma 2031" y la traduce en una "práctica cultural verificable".

La candidatura presenta a la ciudad como un ejemplo de la capacidad de la cultura para actuar como "elemento de cohesión" entre los diversos elementos que constituyen la realidad de Palma como comunidad, al "favorecer un nuevo modelo de progreso y convivencia fundamentado en las bases de la sostenibilidad medioambiental, social y económica".

El documento incide especialmente en el carácter "eminentemente europeo" de la propuesta y hace referencia a su condición de iniciativa de "base amplia" en la que se ha hecho efectiva la participación directa no sólo de Cort, sino del resto de instituciones, particularmente del Govern, el Consell de Mallorca y la sociedad civil.

Por su parte, el jurado ha preguntado cómo aterrizará el proyecto en la ciudad y su impacto en la inclusión, la sostenibilidad, la programación artística y la vinculación ciudadana. La delegación ha respondido a cada una de las cuestiones planteadas defendiendo cada aspecto de la metodología y mostrando la viabilidad del método. Cabe recordar que si Palma logra la designación compartirá capitalidad con la ciudad de Victoria (Malta).

Por su parte, Bonet ha indicado que en el Consistorio están "muy tranquilos" y "contentos", ya que ha sido "un honor" representar a todas las personas que se han involucrado durante este último año para presentar un proyecto "serio" y cultural que hace de Palma "una capital europea de la cultura".

Al mismo tiempo, ha alegado que la pretensión es "hacerlo bien" para "compartirlo con Europa y con el mundo". "La cultura transforma la ciudad y todos forman parte de este proyecto", ha sostenido.

Riera ha subrayado que 'Mediterráneo in Motion' es "un método" que "transforma la ciudad desde sus raíces" y con vocación de "continuidad una vez superada la fecha en que se ejercería la capitalidad". "La prioridad es que Palma se convierta en un referente cultural europeo, con un modelo replicable y sostenible que involucre a toda la ciudad", ha aseverado.