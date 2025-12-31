Martínez destaca en la Festa de l'Estendard la apuesta por la innovación y la cultura

Festa de l'Estendard - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por la innovación y la cultura como motores de transformación de la ciudad en su discurso de la Festa de l'Estendard, en el que ha repasado los retos y proyectos de la ciudad.

"Esta está siendo la legislatura de la innovación, con proyectos destinados a influir en el desarrollo de Palma como entorno urbano orientado a la excelencia", ha subrayado el primer edil este miércoles en la plaza de Cort en el marco de la Festa de l'Estendard, que conmemora la llegada de las tropas del Rei en Jaume a Madina Mayurqa el 31 de diciembre de 1229.

Durante su discurso, Martínez ha hecho un repaso por los dos años y medio de legislatura, destacando los retos y proyectos más importantes. Sobre las nuevas tecnologías, ha apuntado que "esta está siendo la legislatura de la innovación" y ha puesto en valor proyectos como el Palma Cultura & Innovation Bay.

En este sentido, ha hecho referencia a la inteligencia artificial y el centro de control demográfico y turístico de la ciudad como herramientas para "afrontar el reto del modelo turístico y demográfico de Palma".

Entre otros proyectos, Martínez ha señalado el Distrito de la Innovación de Palma, con el objetivo de impulsar un nuevo modelo de ciudad a partir de la interacción creada con el eje que forman la fachada marítima, el puerto de Palma y Nou Llevant.

En cuanto a la cultura, según el primer edil, Palma Capital Cultural Europea 2031 es "un sueño colectivo". "Plantea un cambio en profundidad del modelo social y económico del municipio a partir de la acción directa y efectiva de la cultura y del hecho creativo", ha expuesto.

Sobre esta cuestión, el alcalde ha afirmado que independientemente de cuál sea la capital elegida, Palma "es ya hoy, por derecho propio y con toda la legitimidad del mundo, una gran capital cultural, abierta a la población residente y sumamente atractiva para cualquier visitante".

Entre otros ejes, Martínez ha subrayado como prioridades la mejora de la eficacia y la proximidad de la Administración municipal, la limpieza, la seguridad, el transporte urbano y la imagen de la ciudad.

En materia social, ha remarcando en su discurso que Palma es una ciudad que cuida a los más vulnerables y que sitúa entre sus prioridades el bienestar de los niños y adolescentes y de las personas mayores.

También, ha continuado, es sensible ante la dificultad de acceso a una vivienda y apoya a las mujeres ante cualquier discriminación o desigualdad.

Por otro lado, ha apostado por una ciudad sostenible medioambientalmente y ha enumerado varios proyectos para lograrlo. Entre ellos la adquisición de la finca de Son Quint o el bosque metropolitano que acogerá otras fincas públicas.

El alcalde ha indicado que la seguridad ciudadana ha sido "una de las principales preocupaciones" de Cort y que, por ello, se ha hecho un esfuerzo presupuestario que se ha traducido en el incremento de la plantilla de la Policía Local.

Martínez ha aprovechado para destacar también la ordenanza cívica que, ha sostenido, ha redundado en un avance notable en la prevención de conductas irrespetuosas o vandálicas.

Por otro lado, ha hecho hincapié en que la ciudad ha mejorado la calidad de la limpieza de sus calles. Por ejemplo, durante 2025 Emaya ha eliminado 10.000 pintadas de fachadas y mobiliario urbano.

No obstante, ha reconocido que "aún queda mucho trabajo pendiente" y que "se tiene que seguir insistiendo en este punto". Además, ha apelado al civismo, argumentado que ni Cort ni Emaya "lo pueden hacer todo" y que la colaboración ciudadana es imprescindible.

En el discurso, Martínez ha valorado la colaboración interinstitucional agradeciendo a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, por los compromisos inversores asumidos a través de la aplicación de la Ley de Capitalidad.

Finalmente, ha destacado la aprobación en el pleno de los presupuestos municipales para 2026 que, ha apuntado, permitirá destinar más inversión en servicios públicos e infraestructuras.