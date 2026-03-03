Martínez destaca en la ITB los avances del plan de actuación de la Playa de Palma para recuperar la zona

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la feria turística ITB Berlín 2026 - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha puesto en valor en la feria turística ITB Berlín 2026 las principales actuaciones y avances del plan global de actuación de la Playa de Palma para conseguir el reposicionamiento y recuperación de esta zona turística.

Para Martínez, este plan es la respuesta del Ayuntamiento para la recuperación de un espacio que, a su entender, es necesario considerar "motor económico y símbolo del turismo moderno", así como "parte esencial" de la identidad del destino.

El plan se articula en los ejes de sostenibilidad, movilidad, equipamientos, vivienda y proyectos estratégicos, seguridad y civismo, e incorpora más de 36 actuaciones a corto, medio y largo plazo, que se mantendrán en revisión para adecuar las intervenciones a las necesidades y previsiones que vayan surgiendo.

El objetivo es mejorar y modernizar los establecimientos turísticos de tres o menos estrellas, que suponen aproximadamente el 25 por ciento de las plazas de alojamiento de la zona; erradicar la oferta ilegal; promover la sostenibilidad y cuidar el entorno; mejorar la movilidad, así como de los equipamientos e infraestructuras; y progresar en civismo, la seguridad y la convivencia.

En materia de sostenibilidad, el alcalde ha destacado el plan integral de embellecimiento de la Playa de Palma para que sea "un espacio más verde, más saludable, con corredores y zonas verdes restauradas e infraestructuras que reducen el impacto medioambiental y mejoran la calidad de vida de los residentes".

Igualmente, ha hecho hincapié en el plan de renaturalización de la Playa de Palma, que permitirá la creación de cinco grandes corredores verdes, de los que uno de ellos, el del Camí de les Meravelles, ya está es una realidad.

Por otro lado, ha resaltado el proyecto de conservación y recuperación de Es Carnatge, que prevé la protección y preservación del entorno natural, rural, agrícola y marítimo de la zona.

A continuación, el alcalde ha hecho referencia a una de las actuaciones que ya están en marcha, como es la reforma y rehabilitación de la plaza de les Meravelles.

El Ayuntamiento prevé que en el primer semestre de este año empiecen también las obras del parque Mar Jònic, que contemplan la instalación de nuevos juegos infantiles, la renovación del alumbrado y la mejora del pavimento.

Paralelamente, ha continuado Martínez, se están desarrollando otros proyectos de "gran importancia estratégica", que previsiblemente estarán acabados este próximo verano, como la renovación del colector de aguas pluviales de Playa de Palma y del alumbrado de primera línea.

MOVILIDAD Y EQUIPAMIENTOS

El plan contempla otras actuaciones relacionadas con al movilidad, entre las que Martínez ha destacado la construcción del aparcamiento en superficie de les Meravelles, que albergará más de 300 plazas.

Actualmente, el Ayuntamiento está avanzando en la redacción del proyecto, con el objetivo de que se haya podido materializar a lo largo del primer semestre de este año, con la idea de que forme parte de una amplia estructura de aparcamientos localizados cerca de las futuras estaciones ferroviarias de la línea Palma-Llucmajor.

Con este paquete de medidas, que incluye la instalación de 13 nuevas estaciones de BiciPalma, la zona irá, según el alcalde, "hacia un modelo de movilidad más ordenado, accesible, sostenible y preparado para el futuro".

También ha hecho mención a las instalaciones previstas en el antiguo emplazamiento del Dino Golf, que se transformarán en un gran pulmón verde para toda la ciudad, además de acoger equipamientos deportivos.

En relación con la cultura, el plan busca recuperar el extenso patrimonio arqueológico de la zona, una actuación que se concretará en diferentes proyectos, como la creación del Centro Arqueológico de la Antigua Mediterránea, ubicado en el espacio natural de es Carnatge.

"Actuaciones que ponen en valor el patrimonio histórico de la cultura y se encuentran plenamente en sintonía con los objetivos de la candidatura de Palma a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031", ha apuntado Martínez.

En materia de vivienda, ha señalado que el plan comprende cuatro grandes actuaciones, entre ellas la construcción de 434 plazas residenciales en ses Fontanelles y otras 184 en Vista Alegre.

Según Martínez, otro reto es la culminación de la reconversión de la oferta hotelera, dando continuidad a las actuaciones iniciadas en 2012, cuando, con la Ley de Turismo, fue posible que el 70 por ciento de la planta hotelera de la Playa de Palma pasara a estar integrada por alojamientos de cuatro o cinco estrellas.

El primer regidor ha explicado que si bien la mayor parte de los hoteles ya han sido renovados, "aún queda camino por delante". A su entender, es necesario mejorar y modernizar los establecimientos turísticos de tres o menos estrellas.

También ha apostado por la activación de medidas tendentes a la adecuación de los hoteles y apartamentos de menor categoría, así como los hoteles, pensiones y establecimientos de usos similares; la potenciación de actuaciones que redunden en el cambio de uso de los establecimientos de alojamiento turístico obsoletos y parcelas turísticas sin urbanizar en viviendas o equipamientos públicos; y la modernización del comercio y la oferta complementaria.

En este punto de su intervención, Martínez ha hecho hincapié en una medida que, a su criterio, "contribuirá a impulsar la competitividad de la zona", en referencia a la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en todas las tipologías de vivienda.

A estas actuaciones, el alcalde ha añadido el plan contra la oferta de alquiler turístico ilegal, que supone, según ha dicho, "un cambio de paradigma en la forma de abordar esta cuestión, apostando por una estrategia estable, permanente y coordinada con otras instituciones".

Por otro lado, ha hecho referencia al futuro recinto ferial que permitirá "la dinamización económica, social y cultural de la zona mediante la celebración de ferias, congresos y otros grandes eventos".

La intención es empezar a lo largo de 2027 las obras de este equipamiento, que ocupará 20.000 metros cuadrados y tendrá un aforo de 8.000 personas.

Finalmente, el alcalde ha destacado la apuesta por el civismo y la seguridad en la Playa de Palma, concretada en la activación, la pasada temporada turística, del Refuerzo de Seguridad Turística (Setur).

Este operativo prestó servicio, el año precedente, del 1 de abril hasta octubre, y, dados sus "excelentes resultados", ha subrayado, este 2026 volverá a activarse.

Según Martínez, uno de los aspectos innovadores de este refuerzo es el hecho de que los efectos generados por el despliegue de agentes y medios son evaluados de forma continuada, permitiendo introducir las modificaciones o adaptaciones que exigen las necesidades de cada momento.

"Plantea una cobertura más extensa y eficiente, garantizando la seguridad durante las 24 horas del día, y centrándose especialmente en la franja que va de las 10.00 horas de la mañana a las 17.00 horas de la madrugada", ha agregado.

El alcalde de Palma ha asistido también a la presentación de Art Cologne Palma, que se celebrará del 9 al 12 de abril, en el Palacio de Congresos, a partir de la actuación conjunta del Ayuntamiento, el Govern y el Consell de Mallorca, junto a Art Palma Contemporani.

Sobre esta cuestión, Martínez ha mostrado su "satisfacción" por acoger "un evento de esta relevancia" que hace "avanzar" a la ciudad "en su camino como gran capital cultural del Mediterráneo y del conjunto de Europa".