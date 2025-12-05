Martínez destaca la labor de impulso a la cultura y el talento creativo promovido desde el Cercle de Belles Arts

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, asiste al acto de descubrimiento del emblema histórico del Cercle de Belles Arts, en el patio de Can Balaguer - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha destacado la labor de impulso a la cultura y el talento creativo promovido desde el Cercle de Belles Arts, durante su asistencia al acto de descubrimiento del emblema histórico de la entidad, en el patio de Can Balaguer.

En el acto, que ha servido también para compartir un brindis de Navidad, ha estado presente una amplia representación de directivos y colaboradores de la entidad, encabezados por su presidente, Pedro J. Lorente, así como del sector cultural de Palma.

Por parte del Ayuntamiento, han participado el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, y la directora general de Patrimonio e Interpretación de la Ciudad, Pilar Ribal.

Durante su intervención, el alcalde de Palma ha elogiado la labor de impulso a la cultura y el talento creativo promovido desde el Cercle de Belles Arts en todas sus modalidades, y ha aprovechado la oportunidad para hacer referencia a lo que ha definido como "un sueño colectivo llamado Palma 2031", en alusión a la candidatura que la ciudad presenta para optar a ser designada Capital Europea de la Cultura.

Martínez ha agradecido finalmente "la contribución de todos los integrantes del Cercle a este objetivo, que tanto está ayudando a avanzar en las aspiraciones de Palma como gran capital de la cultura".