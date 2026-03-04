Martínez destaca la presencia de Palma en ARCOmadrid y subraya que la ciudad "ya es hoy una gran capital cultural"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la feria ARCOmadrid - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha destacado la presencia de los espacios y creadores de la ciudad en la feria internacional de arte contemporáneo ARCOmadrid, subrayando que la ciudad "ya es hoy una gran capital cultural".

Martínez ha visitado este miércoles la feria, junto con otros representantes del Ayuntamiento y la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Durante la estancia en la feria, el primer regidor y el resto de componentes de la delegación balear han visitado las exposiciones de artistas y galerías del archipiélago que toman parte en esta nueva edición de la feria.

En concreto, uno de los pabellones ha acogido la participación de las galerías Pelaires y Baró, ambas ubicadas en Palma. También exhiben su obra los artistas Guillem Nadal y Toni Amengual, que presentan sus creaciones en las galerías Álvaro Alcázar y Rocío Santacruz.

Al mismo tiempo, en un segundo pabellón, se encuentran las zonas de exposición reservadas a otras tres galerías de las Islas: Fermay y Florit, en Palma, y Parra & Romero, en Eivissa.

El alcalde ha visitado también las muestras de Amparo Sard, Irene de Andrés, Ana Laura Aláez y Grip Face, así como las propuestas de Jorge Diezma, Mar Guerrero, Bernardí Roig, Rafa Forteza y Francesc Rosselló.

Así, Martínez ha celebrado la elevada participación de galerías radicadas en la ciudad y de autores igualmente ligados a un municipio que, ha recordado, se encuentra a las puertas de conocer su designación como Capital Europea de la Cultura del año 2031.

En este sentido, ha reiterado que Palma "ya es hoy una gran capital cultural", una condición que ha atribuido a la apuesta de las administraciones públicas y a la implicación de las empresas que, desde el ámbito privado, forman parte del tejido cultural y artístico.

Las cuatro galerías de Palma presentes en ARCOmadrid pertenecen a la asociación de galerías Art Palma Contemporani, de la que el edil ha destacado el trabajo que realiza con el objetivo de favorecer la promoción de la cultura, situándose al frente de eventos tan emblemáticos como la Nit de l'Art, que este año lleva a cabo su edición número 30.

"Estamos aquí para defender y apoyar a las galerías de Palma y a todos los representantes de la cultura, ya sean autores, galeristas, aficionados o coleccionistas, que estos días comparten la programación de esta importante feria internacional", ha subrayado.

El alcalde continúa esta tarde su agenda cultural en Madrid y visitará las galerías Marc Bibiloni, XF Proyectos y The Ryder, donde presenta su obra la artista Ana Laura Aláez.