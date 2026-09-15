Martínez reivindica la colaboración entre municipios para diseñar las políticas de movilidad

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en su intervención en las Jornadas Técnicas de Debate de la Semana Europea de la Movilidad. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha puesto en valor la colaboración entre municipios a la hora de abordar las políticas de movilidad, ya que Palma linda con diez municipios y ha asegurado que conforma una "realidad urbana, social y económica" junto con Calvià, Marratxí y Llucmajor.

El primer edil ha hecho este planteamiento durante su intervención en la inauguración de las Jornadas Técnicas de Debate 'La movilidad: compromiso y colaboración entre municipios', celebradas en el Aljub de Es Baluard Museu en el marco de la Semana Europea de la Movilidad.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado el valor de este tipo de encuentros para abordar la movilidad desde una perspectiva "más amplia, compartir experiencias y poner en común las políticas y actuaciones que desarrollan las distintas administraciones".

Martínez ha puesto especialmente en valor la participación de representantes municipales y profesionales con amplia experiencia en este ámbito y ha agradecido la presencia del director del Departamento de Ingeniería Minera y Civil e investigador principal del grupo de I+D de Política Territorial, Planificación Ambiental y de las Infraestructuras de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Salvador García-Ayllón, encargado de ofrecer la ponencia de la jornada.

También han estado presentes el el teniente de alcalde de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, el tercer teniente de alcalde y delegado del Área de Mantenimiento, Servicios Urbanos, Cultura, Mundo Rural y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Calvià, Manuel Mas, y el concejal de Seguridad y Policía Local del Ayuntamiento de Llucmajor, Jaume Garau.

Martínez ha resaltado que los tres municipios anteriormente mencionados tienen unos desplazamientos diarios, infraestructuras viarias, transporte público, actividad económica y servicios que configuran un espacio que "supera los límites administrativos" y que exige "una planificación compartida".

En este sentido, ha reivindicado el papel de Palma como capital de Mallorca y de Baleares, al concentrar buena parte de la actividad administrativa, económica, comercial, sanitaria y educativa de la isla.

Por ello, ha destacado que las decisiones que se adoptan en materia de movilidad "tienen un impacto que va más allá del término municipal".

El alcalde también ha hecho referencia al crecimiento demográfico experimentado en Palma los últimos años, que ha situado a la ciudad como la séptima más poblada de España. Precisamente ante esta cuestión, ha defendido la necesidad de avanzar hacia una "mayor coordinación entre administraciones" y ha destacado la propuesta de creación del Área Metropolitana de Palma como una herramienta "fundamental" para mejorar la coordinación entre administraciones, planificar de forma conjunta y ofrecer respuestas "más eficaces" a las necesidades de los ciudadanos.

Durante su intervención, también ha repasado las principales actuaciones que impulsa Cort en esta legislatura para mejorar la movilidad de la ciudad. Entre ellas, ha destacado la renovación de la flota de la EMT con 68 nuevos autobuses, parte de los cuales ya han comenzado a prestar servicio.

En total, mediante un acuerdo marco, se contempla la adquisición de hasta 113 autobuses urbanos eléctricos, con el objetivo de alcanzar una flota 100% verde en 2027.

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración con el Govern para la ampliación de las redes de tren y metro, con actuaciones como la nueva línea de tren Palma-Llucmajor, que conectará una docena de barrios de Palma, y la ampliación del metro hasta el Hospital Universitario de Son Espases.

Martínez también ha destacado la puesta en marcha de la Tarjeta Única de transporte, que permite utilizar con un único título la red de la EMT, los autobuses interurbanos del TIB, el metro y el tren, así como la incorporación del pago con tarjeta bancaria en los autobuses.

En cuanto a BiciPalma, ha señalado el crecimiento experimentado por el servicio y la ampliación de su cobertura mediante la fase III, prácticamente completada, así como la próxima fase IV, que permitirá extender el servicio hasta el Paseo Marítimo y Playa de Palma. A esta expansión, ha añadido, se suma el trabajo que lleva a cabo Cort para mejorar los carriles bici, actuar sobre aquellos puntos que presentan problemas y reforzar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.

El alcalde ha subrayado asimismo que la movilidad no se limita al transporte público y ha señalado la importancia de abordar también la gestión del tráfico, el estacionamiento, los accesos a la ciudad y la seguridad vial.