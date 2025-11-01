El alcalde de Palma, Jaime Martínez, visita el cementerio de Palma coincidiendo con la festividad de 'Tots Sants' - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez ha visitado este sábado el cementerio municipal de la ciudad, coincidiendo con la festividad de 'Tots Sants', que se conmemora el día 1 de noviembre.

Tras la visita, y en declaraciones a los medios, el alcalde de Palma ha defendido que éste "es un día para estar en el cementerio, no solo con lo familiares de uno, si no también recordando que este es un lugar de acercamiento a los familiares fallecidos".

En este sentido, Martínez ha querido poner en valor el trabajo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento y la empresa funeraria municipal "para que todo el mundo pueda venir al cementerio en condiciones de seguridad y en las mejores condiciones posibles".

Por este motivo, el cementerio municipal de Palma ha ampliado su horario de apertura habitual. Este sábado y domingo, el camposanto abrirá desde las 07.30 horas hasta las 21.00 horas.

Además, la EMT de Palma ha activado un servicio especial. Este sábado y domingo el servicio especial realizará salidas cada 20 minutos de media a partir de las 7.40 y hasta las 20.55 horas desde Sindicat en dirección a Can Valero, y desde el cementerio en dirección a Sindicat entre las 7.55 y las 21.10 horas.

En la visita al camposanto, el alcalde Martínez ha estado acompañado de miembros del equipo de gobierno municipal y representantes de partidos de la oposición.

La visita del alcalde de Palma al cementerio ha servido para rendir homenaje a las víctimas por la libertad, "de toda la democracia", ha precisado Martínez, y también por todos los santos.

Martínez ha considerado que éstas son "tradiciones que se han de seguir haciendo" y, por tanto, se ha mostrado "contento" porque la mayoría de grupos políticos del Ayuntamiento las respaldan.