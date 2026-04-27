Más de 100 voluntarios participan en una recogida de basura en el Port de Sóller organizada por Coca-Cola y RCD Mallorca

Jornada de recogida de residuos de Mares Circulares en el Port de Sóller - MARES CIRCULARES

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El RCD Mallorca y Coca-Cola han reunido a 110 voluntarios del fútbol base en una jornada de recogida de residuos en la playa del Port de Sóller, en la que se han retirado cerca de 30 kilos de basura.

La incitativa forma parte del programa de Coca-Cola en España y Portugal Mares Circulares para la protección y conservación de entornos marinos y de su biodiversidad, y ha contado con la colaboración de Asociación Chelonia y el Ayuntamiento de Sóller.

Esta actuación se enmarca en un modelo de intervención que actúa en tres ejes: sensibilización activa, conservación y regeneración de ecosistemas, y ciencia, innovación e investigación para generar impacto sistémico en la salud de mares y océanos.

Según ha señalado Mares Circulares en una nota de prensa, el programa da un paso más en su madurez como estrategia ambiental integral, contribuyendo a reducir la presión de residuos sobre el entorno acuático de Baleares.

Los voluntarios de la jornada han recogido un total de 28,5 kilos de residuos, que han sido clasificados por la Asociación Chelonia para su reciclado. Además, todos los datos obtenidos serán recopilados, analizados e incorporados en la base de datos del proyecto.

Esta información se suma a las tareas de monitorización y recogida periódica y se pone a disposición de investigadores y científicos para desarrollar nuevas propuestas innovadoras que tengan un impacto real en la conservación de los entornos marinos.

La limpieza en el Port de Sóller da continuidad a la colaboración entre el RCD Mallorca y Coca-Cola en el proyecto -el año pasado se realizó esta misma intervención en la localidad-, así como a la labor desempeñada por Mares Circulares en la región.

El programa cerró 2025 en Baleares con 12 intervenciones realizadas y la participación de 673 personas voluntarias que contribuyeron a la recogida de 568,4 kilos de residuos.

Asimismo, desde su lanzamiento en 2018, un total 9.040 voluntarios han participado en 168 actuaciones en playas y en 11 intervenciones en reservas marinas, retirando 26 toneladas de residuos.

El CEO corporativo del RCD Mallorca, Alfonso Díaz, ha destacado que desarrollar esta iniciativa supone reforzar el compromiso del club con el entorno y con la sociedad balear.

"El club no solo quiere ser un referente en lo deportivo, sino también en la generación de impacto positivo, y acciones como esta, en colaboración con Coca-Cola y entidades locales, nos permiten contribuir de forma real a la protección de nuestros mares", ha subrayado.

En esta línea, ha puesto en valor la implicación del fútbol base para "seguir fomentando valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo y el respeto por el medio ambiente desde edades tempranas".

Por su parte, el mánager de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia en Baleares, Gabriel Mulet, ha señalado "la importancia de las alianzas y colaboraciones para conseguir objetivos como los propuestos por Mares Circulares para conseguir un mundo y un entorno marino sin residuos.

"Resulta necesario actuar para preservar estos ecosistemas y concienciar de la necesidad de poner en marcha acciones que fomenten la economía circular", ha dicho, a la vez que ha agradecido a los voluntarios participantes por ser "un gran ejemplo" de lo que se puede lograr trabajando en equipo.

Además, Mulet ha explicado que uno de los elementos diferenciales de este proyecto es que, tras casi siete años, cuentan con una base de datos que ofrece información de mucho interés a la comunidad científica para avanzar en la búsqueda de soluciones a este problema.

En el conjunto de España, Mares Circulares ha realizado en 2025 un total de 139 intervenciones en playas y entornos acuáticos, con la movilización de 7.064 personas voluntarias y la retirada de 350 toneladas de residuos.

Igualmente, se han llevado a cabo siete intervenciones en espacios naturales protegidos y 7.230 personas han participado en acciones de formación y sensibilización orientadas a acelerar la transición hacia la economía circular.