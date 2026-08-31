Más de 10.000 piscinas en Mallorca entre 2015 y 2024: son 23 a la semana

PALMA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Terraferida ha exigido este lunes que se prohíba la construcción de piscinas en Mallorca tras constatar en un estudio que la isla ha sumado desde 2015 más de 10.000, lo que supone 1.166 al año y 23 cada semana.

La entidad ha propuesto este lunes en rueda de prensa la prohibición definitiva de la construcción de más piscinas en Mallorca, salvo las que sean públicas o comunitarias. Otra de las propuestas de Terraferida es la prohibición de nuevas edificaciones dispersas y la restricción del uso del suelo rústico para usos agrarios, naturales y recreativos.

En esta línea, los ecologistas han reclamado también que se reclasifiquen los suelos urbanizables en suelo rústico para impedir nuevas construcciones.

Asimismo el colectivo ha exigido medidas para cubrir las piscinas existentes cuando no se usen para evitar la evaporación y la implantación de tarifas progresivas en el precio del agua que graven consumos abusivos y topes en los pozos de suelo rústico.

EL 70% DE NUEVAS PISCINAS, EN SUELO URBANO

El representante de la entidad Mateu Vic ha explicado que la construcción de piscinas de obra es un fenómeno que va "en aumento" y ha advertido que el 30 por ciento se ha construido sobre suelo rústico y el 70 por ciento restante, en suelo urbano.

Los municipios con más piscinas nuevas de obra son Palma, Marratxí, Calvià, Llucmajor, Santanyí, Manacor, Campos, Felanitx, Alcúdia y Pollença. Según Vic, es "normal" que la capital lidere la clasificación al tener un mayor volumen de población y que los municipios colindantes sigan a Ciutat.

Los municipios con más piscinas nuevas de obra son Palma, Marratxí, Calvià, Llucmajor, Santanyí, Manacor, Campos, Felanitx, Alcúdia y Pollença. Según Vic, es "normal" que la capital lidere la clasificación al tener un mayor volumen de población y que los municipios colindantes sigan a Ciutat.

En esta línea, ha destacado el caso de Inca, que "por su número de habitantes cabría pensar que está en los puestos altos", pero como "apenas recibe turismo", no se han construido tantas piscinas de obra en este periodo. La mayoría de las nuevas piscinas de Inca se han hecho fuera del casco urbano.

Según el estudio de los ecologistas, la mayor concentración de nuevas piscinas de obra se ha producido en urbanizaciones y en localidades costeras como Sa Ràpita, Santa Ponça, Cala Murada, Colònia de Sant Pere o Can Picafort.

La construcción de nuevas piscinas en Palma "está más dispersa", aunque en núcleos como Son Vida ha habido una concentración "importante". Además, Terraferida ha denunciado que en el residencial Can Domenge, frente a Velòdrom Illes Balears, hay 74 piscinas, de las cuales la mayoría son particulares en las azoteas de cada vivienda.

ESPECULACIÓN TURÍSTICA

Vic ha asegurado que "las piscinas es lo primero que se construye en los chalets porque aumentan el valor turístico" y ha lamentado que suponen una "especulación" al hacerlos más "atractivos para los turistas o extranjeros". En esta línea, ha criticado que "el negocio de Mallorca es el alquiler turístico".

El colectivo ha pedido que se dejen de dar licencias para la construcción de nuevas piscinas y ha señalado que Menorca lleva "mucha ventaja" sobre Mallorca en este materia.

Terraferida ha sostenido que la instalación de nuevas piscinas de obra conlleva "consecuencias sociales" como el encarecimiento del suelo, algo que "afecta a los mallorquines" o una "subida de los precios de la vivienda" en general.