Tranquilidad en el centro de Palma ante la supuesta convocatoria de Blocus, sin respuesta

Agentes de la Policía Nacional en la plaza de España durante la convocatoria de Blocus Mallorca. - JAVIER FERNÁNDEZ

PALMA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda convocatoria del movimiento Blocus en el centro de Palma ha quedado sin respuesta, dejando tranquilidad y normalidad en una plaza de España concurrida con motivo de la celebración de 'Halloween'.

La Policía Nacional y la Policía Local han desplegado un dispositivo, del mismo modo que hicieron este viernes. Las patrullas estaban en las entradas de la plaza y han parado a varios grupos de jóvenes para identificarles y registrar sus pertenencias.

En un principio, la convocatoria difundida en redes sociales animaba a acudir a la plaza de España a las 19.30 horas, aunque también se habían publicado carteles que situaban el inicio de la protesta a las 18.00 horas.

Poco después de las 17.00 horas, el perfil de Instagram ha modificado la ubicación de la convocatoria y la ha trasladado en la plaza del Olivar. Sin embargo, durante la tarde no ha habido movimiento significativo de los supuestos manifestantes en ninguna de las dos plazas citadas.

Precisamente, en la plaza de España se han podido ver numerosas personas, muchas de ellas familias con niños y disfrazadas. Además, los establecimientos han estaban abiertos con normalidad.

La de este sábado era la segunda convocatoria del movimiento Blocus en Palma, después de que este viernes la Policía Nacional levantara 40 actas por infracciones diversas y entregara nueve menores de edad a sus padres por cometer infracciones.

La supuesta manifestación, difundida a través de redes sociales, finalizó con un altercado entre un grupo y los acampados por la vivienda en la plaza de España. Sin embargo, los agentes evitaron un mayor enfrentamiento.