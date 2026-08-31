Más de 120 empresas solicitan la ayuda de los cheques de consultoría de la Agencia de Desarrollo de Baleares. - CAIB

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 121 empresas han solicitado la ayuda de los Cheques de Consultoría de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears) de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

La subvención, que ha contado con 338.000 euros de presupuesto, permite al sector industrial elaborar planes de digitalización, sostenibilidad, internacionalización y mejora de gestión con la contratación de una consultoría que subvenciona la ADRBalears, según ha indicado la Conselleria en un comunicado.

Una de las novedades más importantes de esta convocatoria ha sido la inclusión de la implantación de soluciones de inteligencia artificial en los procesos productivos, porque es un elemento determinante para incrementar la productividad de las empresas y garantizar la capacidad de adaptación de la industria.

También se ha ampliado la línea de sostenibilidad para dar un paso más allá en la integración de criterios ambientales en la gestión empresarial.

Cabe recordar que los Cheques de Consultoría cuentan con diferentes líneas para tener en cuenta todas las necesidades de las empresas industriales. En la línea 'Ibdigital', las empresas reciben entre 45 y 70 horas de consultoría para implantar soluciones de IA o seguimiento de planes de transformación digital.

Por su parte, los beneficiarios de la línea 'Ibexporta' reciben 45 horas de consultoría especializada en materia de internacionalización y acompañamiento en la definición y puesta en marcha del plan de promoción exterior.

En 'Ibsostenibilitat', las empresas reciben entre 18 y 60 horas de consultoría para identificar y calcular las emisiones de efecto invernadero y emitir informes de verificación de la huella de carbono corporativa (alcance 1, 2 y 3).

En la línea 'Ibgestió' los beneficiarios reciben entre 45 y 60 horas de consultoría especializada para optimizar la gestión empresarial mediante la elaboración de un plan de mejora o para realizar su seguimiento, para resolver posibles ineficiencias, sobreproducciones, estado del almacén, entre otros.

La línea que ha tenido más solicitudes este año ha sido 'Ibdigital', a causa entre otros aspectos de la inclusión de las soluciones de inteligencia artificial, seguida de 'Ibsostenibilitat' e 'Ibgestió'. Por islas, las empresas de Mallorca son las que más han solicitado los Cheques de Consultoría, con 68 industrias, seguidas de las Menorca, con 14, y Eivissa, con 5 solicitudes.

Con las cifras de la actual convocatoria, más de seiscientas empresas se han acogido a los Cheques de Consultoría durante los últimos siete años.