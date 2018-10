Más de 1.200 alumnos de Mallorca asistirán al concierto didáctico 'Historia del Rock' de Cris Juanico

Publicado 19/02/2018 16:24:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.200 alumnos de diferentes centros educativos de Mallorca asistirán al concierto didáctico 'Historia del Rock' del cantante menorquín Cris Juanico, que se llevará a cabo en el auditorio del Conservatorio de Palma este martes y en el Auditorio de Alcúdia el miércoles.

El concierto forma parte de un ciclo del programa 'Viu la Cultura', promovido por la Dirección General de Cultura del Govern.

El cantante estará acompañado de cuatro músicos más (teclado, batería, bajo y guitarra) para mostrar la historia del rock a partir de la interpretación en directo de fragmentos de canciones enlazadas entre sí y proyecciones de la época.

Además, se expondrán las circunstancias históricas, sociales o culturales que rodean estas canciones, los autores y el estilo en que se inscriben. Al mismo tiempo, durante la interpretación de las canciones --que se dividirán en diferentes bloques temáticos según la época-- aparecerá en la pantalla información sobre los autores, las letras y los estilos.

El concierto es un repaso de los diferentes estilos musicales que engloban el rock desde los años 50 hasta la actualidad. Durante la actuación se escucharán trozos de más de cincuenta piezas conocidas de artistas como Guillem d'Efak, Chuck Berry o Elvis Presley.

Después repasarán los años sesenta, setenta, ochenta y noventa con canciones de cantantes o grupos como Pink Floyd, Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones, Jimmy Hendrix, Led Zeppelin, The Police, Queen, Michael Jackson o REM, etc. También destacará la relación del rock con música de otras culturas (Bob Marley, Manu Chao, Santana...).