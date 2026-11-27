Más de 130 jóvenes de Mallorca recorren el Camino de Santiago en noviembre. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 130 jóvenes de Mallorca han recorrido el camino de Santiago durante el mes de noviembre en la segunda edición de la Ruta Jacobea, organizada por el Consell de Mallorca.

Con la llegada del último grupo en la plaza del Obradoiro, finaliza el recorrido de los cuatro turnos programados este año. Los jóvenes, de entre 18 y 30 años y residentes en diferentes municipios de Mallorca, han compartido una semana de senderismo y convivencia en Galicia.

El itinerario, con una distancia aproximada de 114 kilómetros, ha transcurrido por el camino francés, desde Sarria hasta Santiago de Compostela, pasando por las localidades de Portomarín, Palas de Rey, Arzúa y O Pedrouzo.

A lo largo de las diferentes etapas, los participantes han podido conocer el patrimonio natural, histórico y cultural del Camino de Santiago, a la vez que han compartido la experiencia con otros jóvenes de la isla.

Antes de iniciar los viajes, el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, mantuvo un encuentro informativo con los jóvenes para darles a conocer los detalles de la actividad, resolver dudas sobre la organización y facilitar una primera toma de contacto entre los integrantes de los diferentes grupos.

La segunda edición de la Ruta Jacobea ha dispuesto de 132 plazas, distribuidas en cuatro turnos, del 1 al 7, del 8 al 14, del 15 al 21 y del 22 al 28 de noviembre.

El precio por participante ha sido de 202,50 euros, con el 70 por ciento del coste de la actividad financiado por la institución insular, y ha incluido los vuelos, los traslados, el alojamiento, la pensión completa, el servicio de guías y el seguro de viaje. Las plazas se adjudicaron mediante un sorteo público entre los jóvenes que formalizaron la preinscripción dentro del plazo establecido.