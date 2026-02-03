Más de 1.300 personas solicitan asilo en Baleares mientras la tasa de protección cae un 7% a nivel nacional

Archivo - Migrantes llegados en cayuco a Puerto Naos, a 28 de diciembre de 2024, en Arrecife, Lanzarote, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.340 personas solicitaron asilo en Baleares a lo largo del año pasado en un contexto en el que la tasa de reconocimiento de protección internacional cayó siete puntos porcentuales a nivel nacional.

Así se desprende del informe 'Más que cifras 2025' elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en base a los datos publicados por el Ministerio del Interior y presentado este martes.

El archipiélago es, solo por detrás de Melilla (1.148), la región española con menor cifra de solicitudes de asilo pese a que, según ha subrayado la organización humanitaria, las llegadas de migrantes en patera aumentaron un 24,5% el año pasado y se consolidó un nuevo recorrido "particularmente peligroso y largo" desde Somalia.

Las organizaciones Irídia y Novact, en un informe publicado a finales de 2025, identificaron "serias violaciones" del derecho al asilo de los migrantes arribados en embarcaciones precarias a Baleares pese a que el 70% de ellos proceden de países subsaharianos, muchos de los cuales tienen un elevado reconocimiento de protección internacional.

EL 77% DE LAS RESOLUCIONES SON NEGATIVAS

CEAR, en su informe, ha alertado de un descenso de más de siete puntos en la tasa de protección a lo largo de 2025, situándose en un 11% y dando un "giro brusco" a la mejoría experimentada el año anterior, cuando España ya estaba a la cola de la Unión Europea en el reconocimiento del derecho de asilo.

Pese a que las necesidades de protección a nivel global "no han cesado de aumentar", el número total de solicitudes de asilo (144.396) descendió un 14% en España, lo que supone una ruptura de la tendencia al alza registrada en los últimos años.

La organización ha responsabilizado de esta cifra a las políticas de externalización de fronteras y a la aplicación un nuevo Reglamento de Extranjería que "penaliza" a aquellas personas que ven rechazada su solicitud de asilo al no computarse su estancia en el país hasta la resolución de su expediente.

Por otra parte, ha destacado el alto número de resoluciones de asilo (160.663), casi un 67 % más que en 2024 y la cifra más alta desde que en 1992 se creó la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) en 1992. Según la organización, este hito responde a la "automatización" de las respuestas que reciben ciertas nacionalidades.

"Nos preocupa enormemente que muchas personas que necesitan protección internacional puedan ver rechazada su solicitud de asilo sin que se estudie en profundidad sus casos", han advertido los directores de CEAR Mónica López y Mauricio Valiente.

En este contexto, las resoluciones negativas aumentaron casi un 77%, representando el 42,5% del total (68.321). También se incrementaron las archivadas, que suponen más del 10%.