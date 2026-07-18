Más de 150 estudiantes de 4º de ESO de Baleares inician sus viajes de inmersión lingüística

Algunos de los alumnos participantes en los programas de inmersión lingüística antes de partir hacia sus destinos. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 152 alumnos de 4º de ESO han empezado esta semana sus viajes incluidos en los programas de inmersión lingüística convocados por la Conselleria de Educación y Universidades.

Este verano, los alumnos que realicen el curso de inmersión en inglés visitarán Dublín, mientras que los que lo cursen en alemán realizarán su estancia en Berlín y los que hayan optado por el francés la harán en Montpellier.

En una nota de prensa, la Conselleria ha explicado que el objetivo del programa es que los alumnos tengan la oportunidad de pasar dos semanas en el extranjero para conocer el idioma y la cultura de otros lugares.

Para hacer posible la estancia de los alumnos, la Conselleria ha destinado 300.000 euros. Con esta inversión, Educación se hace cargo de los gastos relativos al transporte de los alumnos desde el aeropuerto de salida hasta el destino, así como del transporte en el país de destino y de la manutención en régimen de pensión completa, además del coste de los tutores acompañantes y de los seguros de accidentes y responsabilidad civil.

En el caso de la modalidad en inglés, un total de 130 alumnos se trasladarán a Dublín en tres turnos. El primer turno comenzó su estancia el pasado miércoles 15 de julio y la finalizará el 29 de julio, el segundo se desarrollará del 29 de julio al 12 de agosto y el último cursará el programa del 12 al 26 de agosto.

Por lo que respecta a los 16 alumnos que han optado por el alemán, se encuentran en Berlín desde el pasado 15 de julio y permanecerán en Alemania hasta el 29 de julio. Montpellier recibirá la visita de los seis alumnos que han decidido cursar el programa en francés del 19 de julio al 2 de agosto.

La Conselleria de Educación y Universidades ha tratado de reafirmar así su "compromiso" con los alumnos de Baleares, a los que ofrece una experiencia formativa y personal "enriquecedora" que les permite "mejorar sus competencias lingüísticas y conocer nuevas realidades culturales".