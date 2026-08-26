Más de 1.600 jóvenes participan este verano en el 'Acampaesport' del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.650 jóvenes han participado este verano en el 'Acampaesport' del Consell de Mallorca, cuya novena edición se ha celebrado en la Colònia de Sant Pere (Artà).

Este año el eclipse solar total tuvo un elevado protagonismo en una programación de actividades que ha girado alrededor de las gincanas sobre los planetas, juegos y competiciones, ha informado la institución insular en un comunicado.

Este miércoles, el conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha acompañado a los jóvenes en la práctica de diferentes deportes acuáticos.

"Estamos contentos de que el 'Acampaesport' haya sido un éxito de demanda, con 4.420 solicitudes de las familias, y también de poder compartir parte de las actividades que se hacen, ni más ni menos que 36 horas semanales. Podemos decir que es un campus dinámico y el único en Mallorca en el que se desarrolla un programa tan ambicioso relacionado con el mar", ha celebrado.

El conseller ha recordado que el 50% de las plazas se ofrecen a adolescentes de hasta 17 años, "un colectivo que tiene poca oferta en Mallorca", y que se están estudiando "futuras ubicaciones" para ampliar esta actividad en lugares como la Casa de Colonias de Binicanella (Bunyola).

En esta edición del programa, además, se ha continuado el estudio antropométrico entre los jóvenes nacidos entre 2012 y 2018, acción ya iniciada el 2024 para conocer la realidad de la forma física de la población escolar mallorquina y, así, poder trabajar en el diseño de diferentes programas nutricionales y divulgativos desde la Unidad de Actividad Física y Salud del Consell.