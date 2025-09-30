Más de 19.000 docentes perciben el pago del retorno del 2,9% en la nómina de septiembre

Archivo - Varios padres llevan a sus hijos el primer día de inicio del curso escolar, en la Escuela Aula Balear, a 11 de septiembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España) - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha abonado en la nómina de septiembre el 65% del importe correspondiente al retorno del 2,9% de las retribuciones complementarias al personal docente afectado, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Este pago, que se hizo efectivo este lunes, ha supuesto un desembolso de 17,47 millones de euros en concepto de nómina y 2,97 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social, y ha beneficiado a 19.460 docentes, de los cuales unos 3.500 están ya jubilados y el resto está en activo.

Según ha indicado la Conselleria, el 35% restante se abonará en febrero de 2026. Esta medida representa un desembolso total de cerca de 35 millones de euros e incluye los importes no abonados durante los años 2021 y 2022 -además de los intereses legales correspondientes-, así como los atrasos de los años 2023 y 2024.

Los importes correspondientes al año 2020 que quedaron pendientes de pago y que no se incluyeron en la ejecución de la sentencia, se abonarán durante el primer semestre de 2026.

Este compromiso responde a la voluntad del Govern de cumplir los acuerdos alcanzados con los agentes sociales y reconocer el esfuerzo y dedicación de los profesionales del sistema educativo.