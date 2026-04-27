Más de 200 personas mayores participarán en un viaje cultural a Eivissa y Formentera desde el 5 de mayo

Un total de 216 personas mayores participarán en un viaje cultural a Eivissa y Formentera desde el 5 de mayo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 216 personas mayores de 60 años participarán en un viaje cultural a Eivissa y Formentera, que comenzará el próximo 5 de mayo y se desarrollará a lo largo del mes durante cuatro turnos.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, esta edición del viaje ha contado con un récord de 7.478 solicitantes.

El viaje incluirá visitas al Parque Natural de ses Salines y Es Vedrà, recorridos culturales por Dalt Vila, una excursión a Formentera con paradas en el faro de La Mola, el faro de Cap de Barbaria y Sant Francesc Xavier y visitas a los municipios de Sant Miquel, Santa Gertrudis y Santa Eulària, en el norte de Eivissa.

El programa cuenta además con actividades gastronómicas y espacios de convivencia entre los participantes. El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que estas actividades sirven para que las personas "continúen activas, compartiendo experiencias y disfrutando de nuevas oportunidades".

El conseller, además, ha anunciado un nuevo programa de senderismo en Mallorca y una nueva edición del viaje cultural a Perpiñán, que dará continuidad a esta línea de actividades.