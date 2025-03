Más de 200 personas participan en la manifestación de este domingo en Palma por el Día Nacional de la Tierra Palestina

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas han participado en la manifestación convocada este domingo en Palma por diversas organizaciones y colectivos sociales de Mallorca, entre ellas Ciutadans per Palestina y Mallorca per Palestina, con motivo del Día Nacional de la Tierra Palestina.

Según ha recordado a los medios de comunicación el portavoz de la manifestación, Frederic Guillem, esta jornada diversas organizaciones y colectivos sociales de Mallorca han convocado esta movilización por que "es la primera vez que se retransmite prácticamente en directo un genocidio, con todas las de la ley", ya que en Palestina "se están bombardeando hospitales, matando a trabajadores de toda índole, asesinando niños", por parte del ejército israelí, ha lamentado.

Todo, "con la comunidad internacional justificando incluso eso y llegando a lucrarse con negocios armamentísticos". Así, el objetivo de esta nueva manifestación es "denunciar no solo la complicidad de la Unión Europea, si no también del estado español con toda esta barbaridad", en alusión al conflicto entre Israel y Palestina.

Sobre todo, el portavoz de la manifestación ha cargado contra el Gobierno de España, al que le ha reprochado definirse a sí mismo como "el más progresista de la historia", cuando "en teoría debería dar apoyo a los pueblos que están luchando legítimamente, como las Naciones Unidas reconocen, por todos los medios para liberar su tierra en el Día Nacional de la Tierra Palestina".

Finalmente, preguntado por la nueva propuesta de alto al fuego, Guillem ha señalado que lo que ocurre en Palestina "son crímenes de guerra, de lesa humanidad". "No hay alto al fuego, por que no se habla de dos ejércitos, si no de un pueblo contra una entidad financiada por los imperios y gobiernos más poderosos del mundo".

Así mismo, tras ser preguntado por si tienen esperanza de que la guerra pueda acabar en algún momento, Guillem ha señalado que las organizaciones y colectivos organizadores de la manifestación de este domingo en Palma "dan apoyo al pueblo palestino y el pueblo palestino es el que debe tener esperanza en sí mismos". "Nosotros simplemente estamos aquí para apoyarles, nada más", ha concluido.

MARCHA DESDE PLAZA DE ESPAÑA DE PALMA HASTA EL PASEO DEL BORNE

La manifestación, convocada inicialmente a las 18.00 horas, ha comenzado finalmente sobre las 18.40 horas, entre las habituales consignas de "Desde el río hasta el mar, Palestina Libertad" y "No es una guerra, es un genocidio", entre otras.

El recorrido de la manifestación ha iniciado la marcha en plaza de España de Palma y ha transcurrido por La Rambla, hasta finalizar en el Paseo del Borne.