Más de 200 profesionales ultiman el recinto ferial que acogerá la Palma International Boat Show

Montaje Palma Boat Show - CAIB

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 profesionales ultiman el recinto ferial que acogerá la próxima edición del Palma International Boat Show, la feria náutica organizada por el Govern que se celebrará entre los días 29 de abril y 2 de mayo.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, el montaje de la feria se realiza en dos zonas, en el Moll Vell de Palma y en la Marina Port de Mallorca, que formarán las diferentes áreas de la feria.

Durante estos días, técnicos, montadores, electricistas, carpinteros, personal logístico y equipos de producción trabajan coordinadamente para garantizar que todo esté a punto para el próximo 29 de abril, fecha en la que se abrirán las puertas de la feria náutica. Cabe destacar que desde el 21 de abril hasta el 6 de mayo se cerrará el vial Contramoll Mollet para poder finalizar el montaje del recinto ferial.

Una de las tareas más complejas del montaje es la instalación de hasta 200 metros de línea flotante destinada al amarre de yates o a la circulación de visitantes. Además, estos días también se lleva a cabo la instalación de la pasarela flotante que une el Espigó de Consigna con el Moll de la Indústria Pesquera y que permite realizar una visita circular a la feria. La pasarela tiene una longitud de 72 metros y una anchura de cinco metros.

Las dos zonas del recinto, Moll Vell y Marina Port de Mallorca, estarán conectadas por mar mediante lanzaderas que permitirán recorrer ambas áreas en un trayecto de apenas cinco minutos, lo que facilitará la movilidad de los visitantes.

El Palma International Boat Show 2026, organizado por la ADRBalears, entidad dependiente de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, y Balearic Yacht Brokers Association (BYBA), se celebrará con la participación de empresas líderes del sector y una amplia representación internacional.